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غواتيمالا تقرر فتح قنصلية لها بالداخلة ليرتفع عدد القنصليات في الصحراء إلى 29

i24NEWS

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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ، في وزارة الخارجية بالرباط ، المغرب ، الثلاثاء 29 مارس 2022.
(AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ، في وزارة الخارجية بالرباط ، المغرب ، الثلاثاء 29 مارس 2022.

"بالنسبة لنا، تعتبر مبادئ السيادة والسلم والوحدة الترابية مهمة للغاية. نحن ندعم موقف المغرب بشأن هذه القضية"

جددت غواتيمالا موقفها الواضح بشأن النزاع حول الصحراء معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع، وأعلنت عن قرارها فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة من "أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وانفتاح المدينة على باقي القارة الإفريقية”.

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وبانضمام غواتيملا تصبح الدولة رقم 29 التي فتحت قنصليات في الصحراء تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (17 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ونظيره الغواتيمالي، ماريو بوكارو فلوريس، حيث أكد رئيس الدبلوماسية في غواتيمالا "بالنسبة لنا، تعتبر مبادئ السيادة والسلم والوحدة الترابية مهمة للغاية. نحن ندعم موقف المغرب بشأن هذه القضية وسنواصل دعم المملكة على الدوام".

وثمن "الإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة (..) الملك محمد السادس، فضلا عن دور ومساهمة جلالته في تسوية المشاكل في أفريقيا والعالم من خلال الطرق السلمية".

من جهته، أشاد بوريطة بـجهود حكومة غواتيمالا بقيادة الرئيس أليخاندرو غياميتي، في مجال الإصلاحات، علاوة على دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح السلام.

ومن جهته جدد رئيس جمهورية غامبيا، آداما بارو، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعم بلاده القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال الرئيس الغامبي، من منبر الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “حكومة غامبيا تجدد تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل، بشكل مقنع، حلا توافقيا واقعيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة”.

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