الصومال تعلن فتح سفارة لها في عاصمة المغرب الرباط وقنصلية عامة في مدينة الداخلة

وبانضمام الصومال تصبح الدولة رقم 30 التي فتحت قنصليات في الصحراء تتوزع ما بين مدينتي الداخلة والعيون

أكدت الصومال، أمس الجمعة، أنها قررت فتح سفارة لها في العاصمة المغربي الرباط، وقنصلية عامة في مدينة الداخلة، وبهدا لتكون القنصلية 30 في الصحراء

وأفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن وزير الشؤون الخارجية الصومالي، أبشر عمر جامع، قال عقب مباحثات أجراها مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الصومال قررت فتح سفارة لها في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة”، مشيرة في تصريح للصحافة، إلى أن الصومال والمغرب “يدعمان بشكل متبادل سيادتهما ووحدتهما الترابية”.

وتابع البيان، أن الوزير الصومالي أضاف أن "البلدين تجمعهما علاقات طويلة الأمد قائمة على الصداقة والتضامن، مشيدا بـ”دعم ورؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح التنمية والاستقرار في إفريقيا”، مردفا أن "البلدين سيوقعان على خارطة طريق للتعاون".

وجرى هذا اللقاء بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وشهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية دينامية دبلوماسية قوية تميزت بافتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبانضمام الصومال تصبح الدولة رقم 30 التي فتحت قنصليات في الصحراء تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (18 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).