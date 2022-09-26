تونس: احتجاجات ليلية على ارتفاع الأسعار والفقر

ردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان في دوار هشير، شعار "شغل حرية وكرامة وطنية"

عرف حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس، ليل أمس الأحد، احتجاجات على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر، حيث رفع بعض المتظاهرين الخبز، وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات في تصعيد للضغط على السلطات.

وردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان في دوار هشير، شعار "شغل حرية وكرامة وطنية" عار الأسعار شعلت نار" بينما هتف آخرون "أين السكر؟"، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

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وفي نفس السياق، احتج شبان في ضاحية مرناق، قرب العاصمة أيضا وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجا على انتحار شاب كان يبيع الفواكه، وقال أفراد من عائلته إنه" شنق نفسه بعد أن ضايقته شرطة البلدية وحجزت آلة الوزن عندما كان يبيع الفواكه على الرصيف في الشارع".

ومن جهتها، أطلقت قوات مكافحة الشغب التونسية قنابل الغاز لتفريق المحتجين بمنطقة مرناق ولاحقت في الشارع المحتجين الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة.

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وبحسب وزارة الداخلية التونسية فإن "شهادات ترجح أن الشاب الذي كان يبيع الفواكه، انتحر بسبب مشاكل عائلية"، ولكنها فتحت مع ذلك تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

وتشهد تونس أيضا أزمة سياسية حادة منذ أن سيطر الرئيس، قيس سعيد، على السلطة التنفيذية، العام الماضي، وحل البرلمان في خطوة وصفها خصومه بأنها "انقلاب"، بينما قال سعيد إنها خطوة قانونية لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري.

ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في محلات السوبر ماركت والمخابز مما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى العديد من التونسيين الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت.

كما رفعت الحكومة هذا الشهر سعر اسطوانات غاز الطهي 14 في المئة لأول مرة منذ 12 عاما. ورفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.