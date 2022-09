تونس: احتجاجات ليلية على ارتفاع الأسعار والفقر

عرف حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس، ليل أمس الأحد، احتجاجات على الفقر وارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية من المتاجر، حيث رفع بعض المتظاهرين الخبز، وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات في تصعيد للضغط على السلطات.

وردد مئات المحتجين ومن بينهم نساء وشبان في دوار هشير، شعار "شغل حرية وكرامة وطنية" عار الأسعار شعلت نار" بينما هتف آخرون "أين السكر؟"، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.