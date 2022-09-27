مبعوث الرئيس الجزائري يسلم وزير الخارجية المغربية دعوة محمد السادس للمشاركة في القمة العربية

يأتي ذلك في أول اتصال سياسي بين مسؤولين جزائري ومغربي منذ قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط

سلم وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، لوزيرة الخارجية المغربية ناصر بوريطة رسالة الدعوة الموجهة إلى العاهل المغربي، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي1و2 من نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.

ووصل في وقت سابق من اليوم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الرباط ومعه، وبتعليمات من العاهل المغربي تسلم وزير الخارجية المغربية بدلا من الملك محمد السادس، رسالة الدعوة وذلك في أول اتصال سياسي بين مسؤولين جزائري ومغربي منذ قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وتأتي زيارة المسؤول الجزائري إلى الرباط في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة والتوتر الذي بلغ مداه الأقصى بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 أغسطس/آب من العام المنصرم قطع العلاقات مع المغرب.

تسلم السلطات المغربية لدعوة الحضور في أشغال القمة العربية يتزامن وتضارب تسريبات سابقة بشأن حضور العاهل المغربي محمد الشسادس للقمة، خاصة أن الملك لم يشارك في أي قمة عربية منذ قمة الجزائر التي عقدت عام 2005.

وكان موفدون خاصون بالرئيس الجزائري قد سلموا دعوات مماثلة إلى قادة 16 دولة عربية، حتى الآن، للمشاركة في القمة، وهي مصر وقطر والكويت والبحرين والسلطة الفلسطينية والإمارات والسعودية وعمان وتونس وموريتانيا وجيبوتي والأردن والعراق ولبنان، إضافة الى الهيئات الرئاسية الانتقالية في كل من ليبيا والسودان، في ما سيتم خلال الأيام القريبة القادمة توجيه الدعوة للصومال واليمن.

وكانت الخارجية المغربية قد أعلنت في بيان في الاسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن المغرب قرر استقبال المبعوث للرئيس الجزائري (وزير العدل الجزائريي) الذي يحمل دعوة للعاهل المغربي لحضور قمةجامعة الدول العربية المزمع تنظيمها في الجزائر .وأضافت "سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد السعودية والأردن؛ في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة إلى تونس وموريتانيا"