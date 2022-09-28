خاص/الانسداد السياسي والاقتصادي يدفع الشباب السوداني الى الهرب ولو كلفهم هذا سلامتهم وحياتهم

مصر تعتبر المحطة التي يستغلها الشباب السوداني في طريق الهجرة ويمكثون بها ما يقرب الشهر او الشهرين

الانسداد السياسي في السودان، واستعصاءُ الحل، ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، منذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من تشرين أول /أكتوبر الماضي. أمر، يدفع الشباب السوداني، إلى الهرب من البطالة الى طريق، قد تنتهي بهم إما في الهلاك، أو لدى عصابات الاتجار بالبشر.

وقال الشاب محمد عبد المنعم، المسافر إلى مصر لتسجيل أخيه في إحدى الجامعات لـ i24news:"البلد (السودان) فيها مشاكل لا تحصى ولا تعد، التقويم الزمني للجامعات فيه مشاكل كبيرة جدا، يعني حتى لو كانت مرحلة الدراسة خمس سنوات أو أربع سنوات فإنها تستغرق معك من ست لسبع سنين بحسب الحالة اللي أنت تدرس بها، هذه واحدة من المشاكل التي يتم مواجهتها. الوضع الأمني الغير مستقر أيضا يعيق الدراسة في السودان، حيث يتم إغلاق الطرق عند وقوع مظاهرات، ويعتبر هذا أحد الأسباب التي تدفع الكثيرة للمغادرة والدراسة خارج البلاد".

السودان، يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، جراءَ سيول وفيضانات اجتاحت البلاد، وغمرت آلاف الدونُمات من المساحات الزراعية، ما يجعل البلد مُهددا بالمجاعة... وفقا لتقرير أصدره برنامج الأغذية العالمية.

منذر محمد 21 (عاما) يتجهُ وبعضُ الشبابِ باكراً، الى القنصليةِ المصريةِ في العاصمةِ السودانيةِ الخرطوم، للحصُولِ على تأشيرةٍ، لدُخولِ مصر...وقال منذر محمد بينما كان يحاول حجز رحلة بالحافلة إلى مصر في وكالة أسفار بالخرطوم لـ i24news"مصرليست مكانا للاستقرار، وانما معبر، أنا أسافر اليها كمحطة أمكث بها شهر، شهرين، ثلاثة شهور، أوفر بها عدة آلاف من الجنيهات وأتجه بعدها الى الحدود الليبية عن طريق الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث أن هناك مدخل ليبيا ، وأمكث هناك فترة ست حتى سبع شهور".

وفي مصر الوضع ليس ورديا ، فهناك منظمات تنشط في الاتجار بالأعضاء، فيما يقع بعض المهاجرين ضحايا، بحسب منظمات حقوقية.

عادل عثمان، سائق حافلة، يقول "والله في الحقيقة عدد الباصات متفاوتة يعني، ما بين 15 لعشرين، وفي الموسم مثلا رمضان بتزيد، ومرات بتنقص من الخمسة عشر ذاتها بتنقص إلى 12، بتزيد لحد 25 في المواسم، ففي البداية ما كان فيه باصات أصلا، كان خمسة ستة باصات

يقصد المهاجر مصر كمعبر الى ليبيا، التي تشكل بوابة للهجرة الى أوروبا، عبر البحر المتوسط،والوضع في ليبيا ليس آمنا في ظل نشاط الجماعات المسلحة، التي تضع المهاجرين هدفا، لطلب الفدية... او تغييبهم للأبد!