رئيسة العلاقات بالبرلمان البيروفي: "الرئيس اعترف بمجموعة رحل لديهم 40 خيمة داخل التراب الجزائري"

رئيسة العلاقات الخارجية بالبرلمان البيروفي:"البوليساريو لا تعترف بها جميع الدول العربية ما عدا واحدة"

قالت رئيسة العلاقات الخارجية بالبرلمان البيروفي ماريا ديل كارمين ألبا،“لا أعرف لماذا اعترف الرئيس بيدرو كاستيلو بمجموعة من الرحل لديهم 40 خيمة داخل التراب الجزائري؟”" وأضافت "البوليساريو لا تعترف بها جميع الدول العربية ما عدا واحدة" في إشارة إلى الجزائر.

وتابعت ماريا ديل كارمين ألبا “في وقت من الأوقات، أخذ رئيس البرلمان السابق الكلمة وانتقد -بشكل واضح- تصريحات بيدرو كاستيلو الأخيرة حول الصحراء ”.

وطالبت ماريا ديل كارمين ألبا في بيان، من وزير الخارجية سيزار لاندا إلى شرح مفصل لحيثيات القرار المتخد، وقد أرسلت له استدعاء للمثول بالبرلمان والإجابة عن الأسئلة ذات الصلة" واضافت “وزارة الخارجية ليست منبرا لتوجهات الرئيس، بل هي التي تعطي الخطوط العريضة لـ سياسة البيرو الخارجية”.

وأشارت كارمن إلى أنه “لا يمكن أن تكون لدينا علاقات مع البوليساريو، لقد كان لدينا ثلاثة تغييرات جوهرية في وزارة الخارجية خلال عام واحد”.

ومن جهتها نقلت صحيفة “infobae” المحلية، عن رئيسة العلاقات الخارجية بالربلمان البيروفي "عدم ارتياحها لخطاب رئيس البلاد بيدرو كاستيو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي عبّر فيه عن دعم بلاده لجبهة البوليساريو على حساب المغرب صاحب الحق في الصحراء".

يذكر أن وزارة الخارجية البيروفية، قد قالت في بيان سابق: إنّ “حكومة جمهورية البيرو قررت سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وقطع كلّ العلاقات بينها وبين هذا الكيان”.

والمعارضة في البيرو قد كشفت عن وثيقة تبرز السبب الحقيقي لتغير موقف الحكومة البيروفية من سيادة المغرب على الصحراء، وإعادة الإعتراف بجبهة البوليساريو بعدما أعلنت سلفا دعم الرباط في مقترحها الخاص بالحكم الذاتي.

وكشفت الوثيقة بأن رئيس البيرو الجديد، بيدرو كاستيو طلب كمية من الفوسفاط مجانا من المغرب، مقابل مقايضته بعدم الإعتراف بجبهة البوليساريو، وهو ما لم يستجب له المغرب.