المغرب يعلن عن رفع القيود الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا لدخول البلاد

تبعا لقرار السلطات المغربية، تم رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول التراب الوطني"."

أكدت السلطات المغربية، أمس الجمعة، أنه تم رفع القيود الصحية المفروضة على المسافرين عند دخول البلاد، من قبيل قيامهم بأي إجراءات أو تقديم جواز التلقيح.

وقال المكتب الوطني للمطارات بالمغرب: "ابتداء من الجمعة 30 سبتمبر/أيلول، وتبعا لقرار السلطات المغربية، تم رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول التراب الوطني".

وأضاف المكتب في بيان له، أن "المسافر سيكون مطالبا فقط بتقديم بطاقته الصحية بكافة المعلومات"، حسب موقع هسبريس المغربي.

ومن جانب آخر، قررت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وجاء التمديد من 30سبتمبر/أيلول، إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات المغربية، قد قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب حتى إشعار آخر، والذي يندرج "في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمتها المملكة في مجال تدبير وباء كورونا وحماية صحة المواطنين".