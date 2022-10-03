الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" يعلن دعمه للبوليساريو ومعاداة الوحدة الترابية للمغرب

سبق للأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي أن أعلن دعمه لأطروحة البوليساريو في 28 سبتمر المنصر

في الوقت الذي كان ينتظر إنفراجة في الأزمة التونسية المغربية، اختار الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد بريكي، دعمه "لأطروحة البوليساريو ومعاداة الوحدة الترابية للمغرب"وهو ما سيعمق الأزمة التي أعلنها قيس سعيد باستقباله رئيس الجبهة إبراهيم غالي.

وكان الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي محمد الكحلاوي، قد أعلن دعمه لأطروحة جبهة البوليساريو وفي 28 سبتمر/أيلول المنصرم. واعتبر محمد الكحلاوي أن دعم حزبه لأطروحة البوليساريو، يأتي تماشيا وثوابت الحزب في إسناد كلّ حركات التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية"

وفي السياق استقبل الأمني العام لحركة "تونس إلى الأمام" رفقة أعضاء من مكتبه السياسي بمقر الحزب،"القيادية" بجبهة البوليساريو النانة لبات الرشيد، حيث تم خلال اللقاء دعم جبهة أطروحة البوليساريو.

وتواصل علاقة المغرب وتونس جر تبعات الأزمة السياسية إذ ما زالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة، حيث كانت الرباط قد استدعت سفيرها للتشاور، وهو نفس الأمر قامت به تونس، ولازال السفيران لم يعودا إلى منصبيهما، ما يعني أن البلدين لم يتوصلا إلى حل للخلاف الدبلوماسي.

وتعود أسباب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس على خلفية استقبال رئيس الأخيرة رئيس جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي نهاية أغسطس/آب المنصرم.

وتوقعت أن تطول هذه الأزمة بسبب عدم استعداد المغرب للاستسلام بسهولة، واصفة هذا التصعيد بغير المسبوق والجديد على التوازنات الاستراتيجية لمنطقة مَغاربية أضعف استقرارها بالفعل بسبب التصدع الجزائري المغربي.