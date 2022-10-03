تقرير: "الرئيس الفرنسي منع بث حوار تلفزي لرئيس جمهورية القبائل فرحات مهني"

"هدد تبون بإلغاء زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية للجزائر العاصمة في حال ما تم السماح ببث مقابلة فرحات مهني"

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منع ظهور فرحات مهني الذي يحمل صفة “رئيس جمهورية القبايل” في الجزائر على نشرة الأخبار بقناة “CNEWS” التابعة لمجموعة “Bolloré” ذائعة الصيت والمعروفة بقربها من قصر الإيليزي.

وكان فرحات مهني، قد تنقل، أمس الأحد، إلى استديوهات القناة الإخبارية، بعد أن اتفق مع مسؤولي القناة على إجرء حوار، حيث كانت الأمور تجري في سياق طبيعي إذ استقبل من طرف الصحافيين الذين أعلنوا مروره على المباشر ابتداء من الساعة الثامنة و25 دقيقة، قبل أن تحصل المفاجأة ويدخل مسؤول من القناة على الخط ويقتحم غرفة الانتظار معلنا إلغاء المقابلة.

ووفق المعلومات الأولية فقرار إلغاء هذه المقابلة التلفزية جاء بعد تدخل مدير قناة “CNEWS” يانيك بولوريه شخصيا، بناء على اتصال من الرئيس الفرنسي، نفس المصارد أكدت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "هدد من خلال انذار سابق بإلغاء زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن للجزائر العاصمة في حال ما تم السماح ببث المقابلة مع فرحات مهني"

ويحاول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الإمساك بعصا التقارب الذي أبانته زيارته الأخيرة إلى الجزائر وتحصيله مكاسب سياسية واقتصادية مهمة أبعدت عن فرنسا شبح أزمة الغاز. في ما يستمر التوتر قائما وباردا بين فرنسا والجزائر في انتظار فتح مسالك الأزمة بين البلدين.