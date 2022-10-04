ليبيا: 73 عضوًا بمجلس الدولة يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا

دعا الأعضاء مجلس النواب لرفض "العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"

أعلن 73 عضوًا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، وأشار أولئك في بيان مشترك إلى أنها محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، وفق النشر في روسيا اليوم.

وجاء في البيان أن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، وأكدوا رفضهم لما اعتبروه "الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك".

وأشاروا إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".

ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ"العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، مطالبين إياهم بـ"بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة".

وكان مسؤول تركي قد صرح قبل نحو عامين أن بلاده تجري محادثات مع السلطات الليبية لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا. وقال المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية لصحافيين "نناقش مع الحكومة الليبية والشركة الليبية الوطنية للنفط موضوع حقول برية وبحرية للتنقيب عن النفط والغاز".