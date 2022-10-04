من موريتانيا: البوليساريو تهدد باستعمال سلاح الطائرات المسيرة "لتهديد أمن وسلامة المغرب"

الجزائر والإيران يقدمان الدعم العلني للبوليساريو بالوسائل السياسية والمالية واللوجستيكية والعسكرية لشرب المغرب

تحدث مسؤول في جبهة البوليساريو، من الأراضي الموريتانية بعد استقباله رسميا من طرف الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني، عن سعي الجبهة للاستفادة من الطائرات المسيرة لتوظفها لتهديد أمن المغرب وسلامة أراضيه.

وكشفت عمر منصور الذي يحمل صفة “وزير الداخلية” في "البوليساريو عن تخطيطها للاستعانة بالطائرات المسيرة ضد المغرب بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وحربها التي لا يشعر بها أحد والتي تقول إنها دخلتها بعدما قررت القوات المسلحة الملكية المغربية التدخل وبقوة لإبعاد عناصر الجبهة من على معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا"

ووفق ما نشرته مواقع إلكترونية تابعة لجبهة البوليساريو، فهذه الأخيرة”ستستخدم قريبا طائرات بدون طيار في الحرب ضد المغرب”.

يأتي في سياق الدعم الذي لا تخفيه المعطيات والوقائع عن الدعم الجزائري والإيراني العلني للبوليساريو بالوسائل السياسية والمالية واللوجستيكية والعسكرية التي توظفها لتهديد أمن المغرب وسلامة أراضيه.

وتبحث البوليساريو من وراء أهداف امتلاك هذا النوع من السلاح إلى قلب المعادلات على الأرض، "فالطائرات المسيرة في حال ما وُضعت في أيادي البوليساريو من طرف الجزائر أو غيران ستزيد لا محالة من منسوب التوتر العسكري، حيث سيعتبرها المغرب اعتداء مباشرا الجزائر ضد المغرب، في حال حدوثه"

وكان وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، قد وجه، أمس الإنثنين، أثناء استقباله نظيره المني في الرباط، اتهامات مباشرة إلى إيران "بتسليح الجماعات المتطرفة والكيانات الانفصالية داخل المنطقة العربية"من بينها جبهة البوليساريو بتسليمها الطائرات المسيرة عن بعد "الدرونز"بهدف "تقويض الأمن والسلم بالمنطقة"