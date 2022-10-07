الخارجية الإسبانية: "تفاديا لعقود أخرى من نزاع الصحراء يجب إيجاد حل بما يرضي جميع الأطراف"

جددت إسبانيا موقفها الداعي إلى إيجاد حل نهائي لمشكل الصحراء يرضي جميع الأطراف تفاديا لإطالة أمد النزاع"

قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.، إنه "بعد خمسة عقود من النزاع في قضية الصحراء، يجب إيجاد حل لهذا النزاع بما يُرضي جميع الأطراف تحت أروقة وقرارات الأمم المتحدة".

وأعرب ألباريس لدي ميستورا الذي حل بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن دعم حكومة بلاده لتحركاته في هذا الملف، مجددا له موقف إسبانيا الداعي إلى إيجاد حل نهائي لمشكل الصحراء بما يرضي جميع الأطراف تفاديا لاحتمالية إطالة أمده لخمسة عقود أخرى"

وكان لقاء ألباريس بدي ميستورا، فرصة أخرى للتأكيد على الطريق الذي بدأت تسلكه مدريد في قضية الصحراء، حيث تدعو إلى حل للنزاع، بدون الإشارة إلى "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي" الذي كان تؤكد عليه في السابق.

وتسعى إسبانيا إلى إبقاء مسافة "آمان" بينها وبين باقي أطراف النزاع، تفاديا لأي أزمة دبلوماسية قد تنشب بينها وبين المغرب، خاصة في ظل الأزمة القائمة بينها وبين الجزائر حاليا، عقب إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء باعتباره حلا جديا وذي مصداقية وفق ما صرح به رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في رسالة إلى الملك محمد السادس في مارس/آذار المنصرم.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء، بهدف تمديد مهمة بعثة "المينورسو" وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الطاولات المستديرة، عبر حث الجزائر، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.