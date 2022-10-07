بعد أزمة الزليج المغربي: شركة"أديداس" تنهي تعاقدها مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم

يأتي القرار في سياق مراسلات المغرب مع شركة "أديداس"، بعد أن طالب المغرب بسحب القمصان التي تحمل الزليج المغربي

بعد أزمة الزليج المغربي، أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، جاهد زفيزف ، اليوم الجمعة ، إنهاء العقد الذي ربط الاتحاد المحلي مع شركة الملابس الرياضية "أديداس".

ويأتي قرار في سياق مراسلات المغرب مع شركة "أديداس"، مطالبتها بسحب قمصان فريق كرة القدم الجزائري، بدعوى أن تصميمها مستوحى من النقوش الزليجية المغربية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية مختلفة أن قرار إنهاء العقد جاء على خلفية تأخر النقابة المحلية في الرد على الشركة فيما يتعلق بعروض الملابس المقدمة، رغم أن العقد الذي يجمع الطرفين ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري 2022.

وفي السياق أعلن الإتحادي الجزائري لكرة القدم "الفاف" في بيان، عن فتح المجال أمام كل الشركات المحلية أو الأجنبية للعتاد الرياضي وفق دفتر شروط خاص.، من أجل التعاقد معها بعد عدم تجديد العقد مع "أديداس"، علما أن عقد شركة فإن عقد "أديداس" مع الإتحاد الجزائري ينتهي في الـ31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، وجهت تحذيرا قضائيا لشركة الملابس الرياضية الدولية بشأن ما وصف بـ "الاستحواذ الثقافي للتراث المغربي" في تصميم قميص المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وكانت شركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس" على موقع تويتر صورا لمجموعة جديدة من قمصان "ثعالب الصحراء" ، موضحة أن تصميمها "مستوحى من التاريخ والثقافة" و "التصاميم القديمة لقصر المشوار" في مدينة تلمسان الجزائرية.