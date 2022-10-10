فرنسا والجزائر توقعان اتفاقيات تعاون وسط التطلع إلى تحقيق مزيد من الانفراج في العلاقات

حرصت بورن على توقيع الاتفاقيات بإطار خطوة رمزية اشتملت على نقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا إلى الجزائر

وقعت الجزائر وفرنسا الإثنين، عدة اتفاقيات تعاون وإعلان نوايا في اختتام الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية التي انعقدت بالجزائر.

وتم التوقيع بحضور رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن التي حرصت على أن تكلل الخطوة بنقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا إلى الجزائر، وفق النشر في أرابيك نيوز.

وشملت الإتفاقيات وإعلان النوايا مجالات الصناعة والتكنولوجيا والصناعة الغذائية والشركات الناشئة والابتكار والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والعمالة والسياحة والصناعة التقليدية.

وأشرف رئيسا الوزراء اليوم على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي.

وبحسب روسيا اليوم فقد أشار رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إلى أن "الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها، لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها، على غرار مسألة منح التأشيرات، أو أيضا مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس بتاتا حقيقة جزائر اليوم".

وأضاف "نؤكد لكم بهذا الشأن، عزمنا على العمل سويا حول هذه المسائل..ذلك أن الجزائر، وبالرغم من الوضعية الصحية التي عرفها العالم، قد أبانت دائما عن إرادة حقيقية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول هذه المسألة".

يذكر أن موضوع التأشيرات تصدر أجندة القضايا التي وضعت أمام كل من الرئيس الجزائري وإمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية في آب/أغسطس المنصرم من العام الجاري، على خلفية قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50 بالمائة.

ويتمحور الحديث حول تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إن انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بالجزائر "إشارة قوية ودليل على عزمنا على بناء علاقة متجددة بين بلدينا... ومرحلة لإقامة علاقات تعاون مكثفة أكثر بين فرنسا والجزائر".

واعتبرت حضور 16 وزيرا من حكومتها في هذه الدورة يعد دليلا على "إرادتنا المشتركة في التجسيد الملموس لهذا الالتزام المستدام الذي يفيد بالدرجة الأولى مواطني بلدينا". وأشارت بورن إلى رغبة البلدين في تجسيد هذه الشراكة في ثلاثة محاور تتعلق بتطوير التجارة والابتكار وخلق فرص عمل.