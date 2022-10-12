البوليساريو تختار ألمانيا لاحتضان"الندوة الأوروبية للتضامن ودعم الشعب الصحراوي" في ديسمبر الوشيك

"تأتي الأهمية الكبرى لإختيار ألمانيا ضمن السياق الأوروبي والعالمي، وضمن التحديات المستقبلية المحيطة بالصحراء"

قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي أبي بشرايا البشير، إن الجبهة اختارت ألمانيا لتنظيم الدورة 46 من " الندوة الأوروبية للتضامن ودعم الشعب الصحراوي" يومي 2 و 3 ديسمبر/ كانون الأول الوشيك في برلين.

وبحسب أبي بشرايا البشير، حاء اختبار ألمانيا لـ"الأهمية الكبرى لألمانيا ضمن السياق الأوروبي والعالمي، وضمن التحديات المستقبلية المحيطة بالقضية على مستوى ملف الثروات وقرار المحكمة الأوروبية القادم والدور المطلوب من الاتحاد الأوروبي في الضغط لتسريع التسوية العادلة على أساس القانون والشرعية الدولية".

ودأبت البوليساريو على تنظيم "الندوة الأوروبية للتضامن ودعم الشعب الصحراوي" في إسبانيا وبدرجة أقل في فرنسا أو البرتغال، واستضافت جزر الكناري النسخة الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، وتميزت بحضور قوي لممثلين من الجزائر.

وكانت البوليساريو قد نظمت اختيار ألمانيا لتنظيم مؤتمرها في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، أي بعد إعلان حكومة المستشار أولاف شولتز، دعمها لخطة الحكم الذاتي للصحراء التي دعا إليها المغرب.

جدير بالذكر أن نواب حزب دي لينك (يسار) وتحالف 90 / الخضر في ألمانيا يدعمان جبهة البوليساريو، وفي مارس/آذار من عام 2021 طالب نواب الحزبان مقترحات تدعو إلى "تطبيق القانون الدولي في الصحراء "، وإجراء استفتاء وإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء"، غير أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني رفضت المقترحين.