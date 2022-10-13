رئيس البوليساريو:"الحل العادل والوحيد لملف الصحراء يمر عبر دعم أطروحة الجبهة"

غالي:"حل العادل والوحيد للنزاع في الصحراء المنسجم مع قرارات الأمم المتحدة هو الذي يمر عبر دعم أطروحة الجبهة"

قال رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ،أمس الأربعاء،إن "الحل العادل والوحيد للنزاع في الصحراء المنسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة هو ذلك الذي يمر عبر دعم أطروحة البوليساريو"

وجدد غالي في كلمته بمخيمات تندوف، أمس الأربعاء، حديثه عن "تقرير المصير في الصحراء"، معتبرا أنه “لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة التي يجب أن تضمن تقرير المصير”.

ومن جهته قال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في وقت سابق، إن "المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، معتبرا أن إطار التسوية يتمثل في “الطاولات المستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي".

ويعيق الوضه الحالي من خلال تشبث كل طرف بوجهة نظره جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لنزاع الصحراء يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.