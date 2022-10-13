المغرب سيوقع اتفاقا مع روسيا لإنشاء محطة للطاقة النووية ويدين ضم موسكو مناطق أوكرانية

تم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب،

في إطار التعاون المشترك بين الرباط وموسكو في المجال النووي السلمي، وقع البلدان اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية في المغرب، في ما صوت المغرب إلى جانب 142 دولة لصالح قرار "إدانة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك و زابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة"

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم التصديق على مسودة الاتفاقية الحكومية التي قدمتها شركة "روساتوم" الروسية التي تم تنسيقها مع وزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى جهات أخرى، والتي سبق أن تم تطويرها مع الجانب المغربي، وصدرت تعليمات لـ"روساتوم"، إلى جانب وزارة الخارجية الروسية، لإجراء محادثات مع الشركاء المغاربة، وتوقيع اتفاقية عند التوصل إلى اتفاق.

وقالت قناة “روسيا اليوم“، إنه تم تحديد مجالات التعاون في مسودة الاتفاق التي اشتملت على تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب، من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية، وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب، وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.

تفاصيل مشروع الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة الروسية للتعاون مع المغرب في مجال الطاقة النووية، يتضمن 14 نقطة ترتبط بمساعدة الرباط في هندسة وتشييد البنية التحتية ونظام التبريد، والمسرع الأيوني وتقديم خدمات مرتبطة بتوفير الوقود النووي والمشاركة في عمليات التنقيب على المعادن وتكوين الأطر التي ستشرف على المحطة"

وفي السياق مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة، لـ"إدانة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك و زابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة"عارضته 5 دول أعضاء وامتنعت 35 دولة عن التصويت، بينها الجزائر والصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان.

ويورد نص القرار المعتمد على أن “الإجراءات الروسية في هذا السياق “لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية”.

ومن جهته شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في رسالة وجهها للدول التي صوتت لصالح إدانة الأمم المتحدة ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا، والتي من ضمنها المغرب.

وقال زيلينسكي اليوم على حسابه بموقع “تويتر”، “شكراً لجميع الدول الـ 143 التي أيّدت القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. لقد نطق العالم بكلمته: محاولة روسيا ضم الأراضي الأوكرانية لاغية وباطلة ولن تعترف بها الأمم الحرّة أبدًا”.