العاهل المغربي: "المغرب يمر بأزمة جفاف ولا ينبغي أن يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية لتأجيج الأوضاع الاجتماعية"

"إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، كون أن مرحلة جفاف الحالية حادة وهي الأقسى منذ 3 عقود"

قال العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 لعام 2022، إن "المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود ويعيش إجهادا مائيا هيكليا، ولا ينبغي أن يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية"

ودعا محمد السادس الإدارات والمصالح العمومية إلى أن تكون "قدوة في حسن تدبير الماء وضرورة القطع مع كل أشكال التدبير العشوائي للماء".

وأشار العاهل المغربي إلى أن "إشكالية الماء تفرض تحديات ملحة ومستقبلة، فالماء أصل الحياة وعنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الانتاجية"، مبرزا أن "إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، كون أن مرحلة جفاف الحالية حادة وهي الأقسى منذ 3 عقود، ما تطلب تدابير استباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف"

وأوضح الملك أن الأمر يتعلق بظاهرية ذات إشكال بنوية تطلبت تخصيص جلسات عمل لهذه تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولي للماء الخاص بالفترة ما بين 2020 و2027، والذي كان من بين مظاهر إنجاز 50 سدا كبيرا ومتوسطا و20 في طور الإنجاز، مضيفا أنه حريص على تسريع المشاريع التي يتضمنها البرنامج كيفما كانت التساقطات.