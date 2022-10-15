الجزائر: قادة جيوش 4 دول إفريقيا يجتمعون ويؤكدون التعاون المشترك

أكد قادة جيوش مالي والنيجر وموريتانيا الحاجة إلى مقاربات أمنية أكثر نجاعة في مجال مجابهة التهديدات الأمنية

عرفت العاصمة الجزائرية على مدار اليومين الماضيين، اجتماع لجنة الأركان العملياتية، بمشاركة قادة أركان جيوش كل من، الجزائر ومالي والنجير وموريتانيا، وذلك من أجل بحث آليات عمل اللجنة وزيادة مستويات التنسيق الأمني والعسكري المشترك.

وخلال الإجتماع، وافق قادة الجيوش 4 دول، على مسودتين لمقترحات تقدمت بها الجزائر، لإعادة تنشيط هيئة التعاون والتنسيق العملياتي، وتنشيط هيئة الأركان والعمليات المشتركة، بهدف تشكيل ديناميكية لمكافحة التطرف.

وفي هذا السياق، قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة إنّ "اجتماعنا هذا سيساهم في إعادة تنشيط هيئة التعاون الأمني هذه، من خلال إعادة تكييف مهامها وتنظيمها، بغرض ضمان نجاعتها ودوامها، وكذا تكثيف التعاون بين بلداننا وجيوشنا، وتقريب وجهات نظرنا، وتوحيد جهودنا لضمان أمن المنطقة"، حسب موقع العربي الجديد.

وأضاف السعيد شنقريحة أنّ "هذا اللقاء سيشكل فرصة لتقييم مشترك حول الوضع الأمني السائد في منطقتنا، ووضع ديناميكية مشتركة وفعالة للتعاون والتنسيق العملياتي، بشكل يترجم تطلعات شعوب المنطقة إلى السلم والأمن والتنمية".

بدورهم، أكد قادة جيوش مالي والنيجر وموريتانيا الحاجة إلى اعتماد مقاربات أمنية أكثر نجاعة في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، على رأسها مكافحة التطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية.