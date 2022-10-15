الرئيس التونسي: سنتخلص من كل عميل خائن وكل من يريد أن يضرب استقلال البلاد

قال الرئيس التونسي، "متمسكون بحقنا في الجلاء.. وإن شاء الله سيحصل جلاء جديد في تونس "

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، أن التونسيين سيصنعون "جلاءً جديدا" ليس من قوى الاستعمار، ولكن أيضا من عملاء الخارج.

وقال الرئيس التونسي، "متمسكون بحقنا في الجلاء.. وإن شاء الله سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلا خائنا"، وجاء ذلك خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى الـ59 لعيد الجلاء بمحافظة بنزرت شمالي تونس، حسب موقع العين الإخبارية.

وانطلق الوكب بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني، بحضور وزير الدفاع عماد مميش وقادة الجيوش الثلاثة ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء الحكومة، كما قام سعيد بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لضحايا تونس، وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك عقب استعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

ويحتفل التونسيون بعيد الجلاء كل عام في يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963.