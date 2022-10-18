مديرة البحث بالمعهد الوطني للبحوث العلمية بباريس: اللجنة التاريخية الفرنسية-الجزائرية “فكرة جيدة مزيفة”

"نحن المؤرخين لم ننتظر تدخل الدولة على هذا الصعيد، لنقوم ببحوثنا التاريخية انطلاقا من الأرشيف المتاح

قالت المؤرخة الفرنسية ومديرة البحث بالمعهد الوطني للبحوث العلمية بباريس، المتخصصة في تاريخ الثورة الجزائرية سيلفي ثينو، إن اللجنة التاريخية المختلطة بين فرنسا والجزائر “فكرة جيدة مزيفة”مشيرة إلى أن “النقاشات التاريخية لا تخضع للانتماءات الوطنية”.

ورجحت المؤرخة الفرنسية وجود صعوبات تعترض طريق مصالحة الذاكرة بين البلدين، حتى ولو كانت الفكرة جيدة من حيث الشكل، وكتبت: “أولا، لأننا نحن المؤرخين لم ننتظر تدخل الدولة على هذا الصعيد، لنقوم ببحوثنا التاريخية انطلاقا من الأرشيف المتاح، بل استجوبنا الشهود وجمعنا شهاداتهم، واستخدمنا الصور والأفلام وجميع المصادر التي يمكن تخيلها”.

وبنت المؤرخة الفرنسية تصورها لمشروع هذه اللجنة التاريخية المختلطة الذي لم يكتمل بعد، على قاعدة مفادها أن “النقاشات التاريخية لا تخضع للانتماءات الوطنية، لأن كتابة التاريخ (كما قالت في مقال نشرته في صحيفة “لوموند”)، يجب أن تكون مجردة من الاعتبارات السياسية والانتماءات لدولة بعينها، وهو ما يعيق عمل اللجنة الموعودة، التي قيل إنها تتكون من مؤرخين ينتمون لبلدين مختلفين"

وكان الرئيس الفرنسي، قد أطلق مشروع إنشاء “اللجنة المختلطة” أطلق خلال زيارته إلى الجزائر ما بين 25 و27 أغسطس/آب المنصرم، من أجل البحث عن حلول لمشاكل الذاكرة بين البلدين، وانقضى ما يقارب الشهران من الإعلان عن إنشاء “لجنة مختلطة” مشكلة من مؤرخين من الجزائر وفرنسا لبحث ملف الذاكرة، كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الجزائر، ومع ذلك لا زال مصيرها مجهولا..

وأكدت سيلفي ثينو “استخرجنا مقالات وكتبا بأعداد كبيرة، بحيث تهيمن الكتب المتعلقة بالاستعمار الفرنسي للجزائر على المكتبات، مقارنة بالمستعمرات الفرنسية الأخرى. لقد وثقنا جميع الموضوعات، بما في ذلك أكثرها حساسية. لا يزال هناك وسيبقى دائمًا ما يتعين القيام به، لكن الذي لا جدال فيه، من يريد أن يعرف هذه القضية لديه شيء ليتعلمه”.

وبرأي المؤرخة الفرنسية، فإن “الجنسية لا تصنع المؤرخ”. من المسلّم به، تقول ثينو: “إن الجميع يرث رؤية للماضي تعتمد على الخلفية التي درسوا بها، والأسرة التي نشأوا فيها، والمجتمع الذي يعيشون فيه… يختلف التدريب الجامعي أيضًا من أمة إلى أخرى، مما يؤدي إلى ولادة طرق مختلفة في العمل والتفكير في التاريخ. ومع ذلك، من المستحيل ربط الأعمال ومؤلفيها بجنسية ما”.

وسبق للرئيس الفرنسي أن حاول طي ملف الذاكرة عبر تكليف المؤرخ، بنجامان ستورا، إعداد تقرير عن الاستعمار الفرنسي للجزائر، وسلمه إياه في جانفي 2021، غير أن العمل كان من الجانب الفرنسي فقط، لأن الطرف الجزائري لم يتجاوب مع مشروع ماكرون، كون العمل الذي قام به ستورا، اقتصر على السنوات السبع للثورة التحريرية، فيما كانت رغبة الجزائر تتمثل في شمول التقرير لسنوات الاحتلال بأكملها، أي من سنة 1830 إلى 1962.

ويعتبر ملف الذاكرة من بين الملفات التي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات بين الجزائر وباريس، ويرى الكثير من السياسيين والمؤرخين في البلدين، أن السلطات الفرنسية لم تتجرأ على تحمل مسؤوليتها كاملة في هذه القضية، مثل الاعتراف بجرائم الدولة وتقديم الاعتذار للجزائر، وتعويض ضحايا التفجيرات النووية، وتنظيف الأراضي الملوثة بالإشعاعات، وتسليم الأرشيف الجزائري المهرّب إلى فرنسا، والكشف عن أسماء ومكان دفن المفقودين.