نيجيريا: حصيلة ضحايا الفيضانات تتجاوز 600 قتيل

الوزارة إن "عدد القتلى ارتفع بشكل فلكي مع إخفاق ولايات عدة في نيجيريا في الاستعداد لمثل هذه الأمطار الغزيرة

أكدت وزارة الشؤون الإنسانية النيجيرية، أن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم 100 منهم في هذا الاسبوع الأخير فقط، فيما أصيب 2,400 شخص بسبب الفيضانات.

وقالت الوزارة إن "عدد القتلى ارتفع بشكل فلكي مع إخفاق ولايات عدة في نيجيريا في الاستعداد لمثل هذه الأمطار الغزيرة".

وأثرت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة إضافة الى سوء البنية التحتية على مساحات شاسعة في أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان، ما يثير مخاوف من أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم.

وبحسب حصيلة سابقة للوزارة، نُشرت الأسبوع الماضي قد "أحصت مقتل 500 شخص"، وأشارت الى أن "أكثر من 82 ألف منزل و110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل".

ووفقا للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (نيما)، فإن موسم الأمطار في نيجيريا يبدأ عادة في حزيران/يونيو، لكن منذ آب/أغسطس بشكل خاص بدأت الفيضانات تصبح مدمرة ومميتة.

وفي الأسبوع الماضي قتل 76 شخصا في حادث قارب في ولاية أنامبرا (جنوب شرق) بعدما تسبب فيضان نهر النيجر في غرقه، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مرة أخرى في نيجيريا في الأسابيع المقبلة وسط خشية من حدوث مزيد من الأضرار.

وشددت وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق، إلى إجلاء الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الأنهار، خاصة في ولايات أنامبرا وبايلسا وكروس ريفر التي تواجه مخاطر عالية من ارتفاع منسوب المياه.