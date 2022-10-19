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هل تتجه الأزمة المغربية الفرنسية نحو الأسوأ؟: لا سفيرة في الرباط ولا سفير في باريس

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العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.
(Alain Jocard/ Pool Photo via AP)العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.

“هل يُعد تكليف بنشعبون بمهمة جديدة في المغرب قرارا ضمنيا يقضي بسحبه من مهمته الدبلوماسية في فرنسا؟

عين العاهل المغربي، أمس الثلاثاء، سفير الرياط لدى فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار ، بعد أن أنهت باريس رسميا مهام سفيرتها بالرباط هيلوين لوغال التي انتقلت إلى بروكسيل لتشغل منصبا جديدا لدى الاتحاد الأوروبي.

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وهذا التعيين أعاد الواجهة ما يتخلل العلاقات المغربية الفرنسية من التوتر الصامت البعيد عن الخطاب الرسمي، لكن تبرزه المعطيات السياسية والاقتصادية على أرض الواقع. 

 وبالتالي يحق لنا أن نسأل“هل يُعد تكليف بنشعبون بمهمة جديدة في المغرب قرارا ضمنيا يقضي بسحبه من مهمته الدبلوماسية في فرنسا؟، وهل هو رد  مباشر على سحب باريس لسفيرتها بالرباط منذ أسابيع دون أن تحدد موعد تعيين سفير جديد؟ في ظل التوتر الخفي بين البلدين.

وهذه أول مرة في تاريخ اعلاقات بين فرنسا والمغرب، يغيب السفراء عن مقري سفارتي البلدين في الرباط وباريس في وقت واحد، فلوغال توصلت بقرار نقلها من طرف حكومة بلادها إلى بروكسيل شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، وبدأت مهمتها الجديدة كرئيسة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان محمد بنسعبون، قد دعا قبل ايام إلى الحفاظ على العلاقات المغربية الفرنسية الكثيفة وتثمينها في مواجهة التحديات الجديدة، وهو ما يفيد بأن الرباط رغم تحركات باريس نحو الجزائر، لا زالت مقتنعة أن الحفاظ على العلاقات مع فرنسا هو أفضل لمصالح البلدين من حالة التوتر ولو ضمن سقفه المنخفض فبالأحرى أن يتجاوز التوتر هذا السقف.

 ومن جهتها كانت السفيرة الفرنسية قد قد توصلت من الخارجية الفرنسية بقرار مغادرة سفارة بلادها في الرباط، دون الإعلان عن الاسم الذي سيُعوضها في مهامها. 

 ونعرف العلاقات المغربية الفرنسية فتورا واضحا يتجلى في قرار  فرنسا تقليص عدد التأشيرات المسلمة للمغاربة إلى النصف العام المنصرم، بالاضافة إلى تقارب باريس مع باريس، و من جهتها أعلنت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" ، المنظّمة لتداول الأسهم ببورصة الدار البيضاء، في يونيو/حزيران المنصرم، إيداع مشروع عرض عمومي إجباري لسحب أسھم شركة "ليديك" الفرنسية. وبعدها بأقلّ من شهر في 25 يوليو/تموز، طلبت الهيئة من بورصة الدار البيضاء وقف تداول أسهم الشركة المذكورة.

 

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