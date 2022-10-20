مصر تخسر 75 مليون دولار من المساعدات الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

قال ليهي لرويترز "يجب أن نتعامل مع هذا القانون بجدية شديدة لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف"

خسرت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن أوقف سناتور أمريكي ديمقراطي، يوم الإثنين، التمويل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز القاهرة لسجناء سياسيين.

رفض السناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، تقييمًا عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، والتي كانت خاضعة لشروط وضعها الكونجرس الأمريكي.

وقال ليهي لرويترز "يجب أن نتعامل مع هذا القانون بجدية شديدة لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".

"لا يمكننا أن نتجاهل القانون بسبب اعتبارات أخرى متعلقة بالسياسة. فنحن جميعًا نتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء هنا أو في مصر".

وتتطلب هذه الظروف من مصر - التي يصفها المحللون بأنها "قمعية للغاية" - أن تحقق "تقدمًا واضحًا ومتسقًا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

لكن ستيفن كوك، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، قال لـ i24NEWS إنه لم ير حتى الآن أي دليل على أن تحويل المساعدات لمصر يجبرها على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما أظهرت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أنها تستطيع القيام به من خلال إطلاق سراح 500 سجين، هذه السنة.

"إنهم يفعلون ذلك لأسبابهم الخاصة، والتي تتعلق بالأوقات الاقتصادية الصعبة وتوطيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة".

https://twitter.com/i/web/status/1582066531428888576 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

من جانبها أكدت ميريت مبروك، مسؤولة رفيعة في معهد الشرق الأوسط والمدير المؤسس لبرنامج مصر التابع له، ما قاله كوك معبرة عن تشكيكها بأن حجب المساعدات سيجبر القاهرة فعلا، على مواصلة إصلاح وضع حقوق الإنسان "الذي يمثل إشكالية كبيرة".

قالت لـ i24NEWS: "ليس الأمر على هذا النحو على الإطلاق".

"هناك تصور في الولايات المتحدة أنه بحال مورست بقوة كافية ضغوطات على مصر، فإنها سترضخ للمطالب الأمريكية. لكن هذا التصور غير موجود في مصر. بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور هناك، من الصعب للغاية لي ذراع القاهرة. "

وتتهم جماعات حقوقية بارزة حكومة السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وينفي الرئيس المصري أن بلاده تحتجز سجناء سياسيين، وقال إن السلطات تعزز الحقوق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

حليف استراتيجي

تخصص واشنطن نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويًا، والكثير منها غير مشروط.

وفقًا لموقع وزارة الخارجية على الإنترنت، تلعب المساعدة الأمريكية لمصر "دورًا مركزيًا في تنميتها الاقتصادية والعسكرية" وفي "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والاستقرار الإقليمي".

لكن مبروك أشارت إلى أن "المساعدة العسكرية" المرسلة إلى مصر ليست بالضرورة مساعدة على شكل أموال، بل بالأحرى "تمويل عسكري أجنبي" - نوع من القسيمة التي يمكن لمصر استخدامها لسداد قيمة الإمدادات العسكرية التي تحصل عليها من واشنطن.

وقالت "الأموال تعود مباشرة إلى الولايات المتحدة والشركات المصنعة للأسلحة. لكنها تمنح مصر بالفعل القدرة على شراء أسلحة لم تكن لتحصل عليها لولا ذلك".

ويشير المحللون إلى أن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراءات جادة ضد مصر، الحليف الاستراتيجي الذي تربطه علاقة جيدة بإسرائيل ويعمل كوسيط في القضايا الإقليمية - لا سيما الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال كوك إن التمويل هو "إرث من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل" التي تم الاتفاق عليها في عام 1979. "كان هناك شعور في ذلك الوقت بأن الولايات المتحدة يجب أن تضمن السلام من خلال المساعدة العسكرية والاقتصادية التي من شأنها أن تربط مصر بالولايات المتحدة وتؤسس السلام في نهاية المطاف."

تكمن السياسة الخارجية الاستراتيجية لواشنطن أيضًا في قرب مصر من قناة السويس، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن في العالم، ذات الأهمية الحاسمة للتجارة العالمية.

"ما هو عدد الدول في المنطقة، أو حتى العالم، التي تشعر الولايات المتحدة بالراحة لدى تحويلها 1.3 مليار دولار من الأسلحة إليها؟" سألت مبروك.

"مصر لديها مشاكلها الداخلية الخاصة، لكنها لا تبحث عن خوض حروب مع جيرانها باستخدام الأسلحة الأمريكية، الأمر الذي سيكون محرجًا للولايات المتحدة".