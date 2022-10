مصر تخسر 75 مليون دولار من المساعدات الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

خسرت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن أوقف سناتور أمريكي ديمقراطي، يوم الإثنين، التمويل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز القاهرة لسجناء سياسيين.

رفض السناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، تقييمًا عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، والتي كانت خاضعة لشروط وضعها الكونجرس الأمريكي.

وقال ليهي لرويترز "يجب أن نتعامل مع هذا القانون بجدية شديدة لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف".

"لا يمكننا أن نتجاهل القانون بسبب اعتبارات أخرى متعلقة بالسياسة. فنحن جميعًا نتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء هنا أو في مصر".

وتتطلب هذه الظروف من مصر - التي يصفها المحللون بأنها "قمعية للغاية" - أن تحقق "تقدمًا واضحًا ومتسقًا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

لكن ستيفن كوك، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، قال لـ i24NEWS إنه لم ير حتى الآن أي دليل على أن تحويل المساعدات لمصر يجبرها على إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما أظهرت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أنها تستطيع القيام به من خلال إطلاق سراح 500 سجين، هذه السنة.

"إنهم يفعلون ذلك لأسبابهم الخاصة، والتي تتعلق بالأوقات الاقتصادية الصعبة وتوطيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة".