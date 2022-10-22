الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده تواجه حربا سيبرانية

"نحيي جهودهم في التصدي للحرب السيبرانية المسعورة، التي ينفذها بالأصالة أو بالوكالة محترفو الأكاذيب"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، في رسالة قدمها لقطاع الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن بلاده تواجه "حربا سيبرانية مسعورة" للتشويش على البناء الوطني.

وأضاف عبد المجيد تبون، في رسالته، "أؤكد دعمنا الكامل لنساء ورجال هذه المهنة النبيلة، وهم يؤدون بروح مهنية ووطنية الرسالة المنوطة بهم"، مضيفا: "نحيي جهودهم في التصدي للحرب السيبرانية المسعورة، التي ينفذها بالأصالة أو بالوكالة محترفو الأكاذيب حقدا على الجزائر التي استعادت دورها الريادي على الصعيد الإقليمي والدولي"، وكالة الأناضول التركية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ولم يحدد الرئيس الجزائري هوية من اتهمهم بخوض الحرب السيبرانية ضد بلاده.

وتعتبر الحرب السيبرانية من "حروب الجيل الرابع" التي تشمل حملات إلكترونية سياسية تستهدف ضرب وحدة وهوية الدول لأجل إثارة الفوضى.