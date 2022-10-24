الصراع أودى خلال الأيام الاخيرة بحياة ما لا يقل عن مائتين وخمسين شخصا ونزوح أكثر من سبعين ألفا

الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الدمازين وضواحيها في إقليم النيل الأزرق الواقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم ويبعد عنها حوالي خمس مائة كيلو متر، شهدت خلال الأيام الماضية تجدد الاقتتال بين قبيلتي الهمج والبرتا من جهة وقبيلة الهوسا، هذه الاحداث الناجمة عن صراعات حول الأرض أودت بحياة ما لا يقل عن مائتين وخمسين شخصا ونزوح أكثر من سبعين الف من مناطقهم، وفي خضم هذا الصراع تتدفق معلومات متضاربة واتهامات متبادلة من الطرفين، هنالك عشرات الأسئلة التي تبحث عن أجوبة صريحة من اطراف الصراع وعن مسبباتها حملت i24news هذه الأسئلة وغيرها طرحتها أمام الشيخ محمد نور الدين عبدالله أمير امارة قبيلة الهوسا بإقليم النيل الأزرق والذي قدم لنا التفاصيل أدناه.

هل يمكنك أن توضح لنا ماذا يجري في إقليم النيل الأزرق ومدينة الدمازين على وجه الخصوص، وتطلعنا عن أسباب هذا الصراع المتجدد؟

ما يحدث في الدمازين عبارة عن إبادة وتطهير عرقي لقبيلة الهوسا من قبل قبائل تسمي نفسها بقبائل السلطنة الزرقاء، مستعينة بأبناءها العاملين في الأجهزة النظامية وهم يمثلون السودان الأعظم فيها، وفي الحقيقة يعيش أبناء قبيلتي أوضاعا إنسانية صعبة حيث يعيشون في قرى واحياء محاصرة تماما من قبل المجموعات المعتدية وللأسف الحكومة لا تحرك ساكنا ترى وتسمع لكنها لا تتدخل، هنالك جرحى ومرضى لا يجدون الدواء وأيضا سكان المناطق من قرية 1 حتى القرية 7 بمحافظة ود الماحي يعانون من نقص الغذاء والدواء.

وبخصوص أسباب الصراع، أستطيع ان أقول إن هنالك ايادي سياسية تحرك المجموعات، فهنالك مجموعتين سياسيتين تقفان خلف هذه المشكلات المجموعة الأولى الحركة الشعبية جناح مالك عقار، والمجموعة الأخرى الحركة الشعبية جناح الحلو وجوزيف توكا وبمثلهم عبيد ابوشوتال وقبيلة الهوسا المسالمة وقعت ضحية لهاتين المجموعتين. بدأت الصراء بإطلاق الالفاظ النابية والنعرات العنصرية ورفعنا شكوى لدى الحكومة لكنها غضت الطرف.

Sheikh Muhammad Nour Al-Din Abdullah الشيخ محمد نور الدين عبدالله أمير امارة قبيلة الهوسا بإقليم النيل الأزرق

حدثنا عن قبيلة الهوسا وكم يبلغ تعدادهم في النيل الأزرق ومتى قامت الامارة؟

قبيلة الهوسا قبيلة افريقية واسعة الانتشار ولها وجود في اغلب دول القارة والعالم، وفي الحقيقة فان الهوسا يمثلون ثلث سكان إقليم النيل الازرق وهي قبيلة مسالمة ومتصوفة افرادها متدينون وفي الحقيقة تربطها علاقة ممتازة مع جميع المكونات في البلاد حتى هنا في النيل الأزرق علاقتنا بالقبائل التي تعتدي علينا كانت رائعة ولولا تدخل الايادي السياسية لما شهدت المنطقة هذه الفظائع، وهنا لابد ان أقول ان هنالك بعض من أبناء هذه القبائل يتعاطفون معنا ويعبرون عن رفضهم لما يجري بحقنا، قامت الإمارة في سنة 1993.

يصفكم الطرف الاخر بانكم قبيلة وافدة الى الإقليم ولا تملكون حق التملك وذهب البعض الى ابعد من ذلك ما هو ردكم؟

وصفهم لنا بالوافدين ينبع عن جهل الذين يقفون وراء اطلاق مثل هذه الأوصاف على قبيلة الهوسا وكما اسلفت القول اننا نقيم في هذا الإقليم منذ ثلاثة قرون ولدينا وثائق تؤكد ذلك, وذكر الدكتور الهادي محمد آدم في مؤلفاته وجود قبيلة الهوسا في الإقليم منذ القدم, ودكتور الهادي ليس من الهوسا ، اما بخصوص الأراضي فان أبناء الهوسا يتملكون بموجب قانون الأراضي السودانية، فقبيلة الهوسا قبيلة عملية تعمل تبيع وتشتري مثل غيرها من القبائل السودانية.

يرى البعض في هذا الصراع بداية للحرب الاهلية في البلاد لاسيما واطراف هذا الصراع لهم امتداد في ولايات مختلفة ورأينا صداها في كسلا و القضارف كيف ترون هذا الصراع؟

نعم ان لم تتدخل الحكومة والمنظمات الدولية فسوف تكون حربا لا هوادة لها لأن القبيلة منتشرة في كل ربوع السودان وبالتأكيد لن يقفوا مكتوفي الايدي واخوانهم يُقتلون في إقليم النيل الأزرق، نعم أبناؤنا في كسلا و القضارف تضامنوا معنا لا احد يلومهم إن سلكوا أي مسلك فلهم حق الدفاع عن أهلهم.

Sheikh Muhammad Nour Al-Din Abdullah الشيخ محمد نور الدين عبدالله أمير امارة قبيلة الهوسا بإقليم النيل الأزرق

هناك حديث عن قدوم مجموعات كبيرة من أبناء الهوسا الى إقليم النيل الأزرق قادمين من الولايات الأخرى ما مدى صحة ذلك؟

هذه مزايدات من قبل الذين يقفون وراء ترديد هكذا أقوال، لم يأتي إلينا أحد من خارج الإقليم وفي الحقيقة نحن نستطيع مواجهة هؤلاء المجموعات المنفلتة لكننا لا نحبذ العنف فكما قلت إننا قبيلة مسالمة وبالطبع السلم لا يعني عدم الدفاع عن النفس، لقد تلقينا عونا من أهلنا الهوسا الذين يقطنون في الولايات الأخرى تتمثل في المواد التموينية والأدوية والمؤسف ان بعض هذه المساعدات لم تصل الى المحتاجين والحكومة مسؤولة عن عدم ايصالها للمستحقين.

يشاع خبر مفاده انكم طلبتم العون والمساعدة من جماعة بوكو حرام النيجيرية وقد لبت الجماعة دعوتكم، لماذا تستعينون بالمتطرفين؟

لم نستعن بأحد، هذه ادعاءات باطلة، هراء ولا أساس لها من الصحة من يلقون هذا شائعات هم في واد والحقيقة في واد اخر، وهو جزء من التحريض البشع الذي ظهر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هذه الشائعة اطلقتها جماعة جوزيف تكا الذين دخلوا المدينة من معسكراتهم لمساندتهم قبائل الفونج والجدير بالذكر انهم احرقوا الكثير من البيوت ظنا منهم انها تتبع للهوسا ثم اكتشفوا لاحقا انها تعود لقبائل أخرى وحتى الضحايا الذين قتلوا ونحتسبهم شهداء بإذن الله بعضهم من أبناء جلدتهم فقط قتلوا لأن من قتلهم يعتقد انهم من أبناء الهوسا, وهنا ينطبق عليهم المثل الذي يقول من حفر حفرة لأخيه ووقع فيها.

هل لديكم رسالة تودون ارسالها عبر i24news الى السلطات في الإقليم والخرطوم ؟

رسالتي للمسؤولين اتقوا الله في رعاياكم واتقوا الله في السودان حتى لا يأتي جيل بعد سنوات ويقول هنا كانت ولاية من ولايات السودان اسمها النيل الأزرق.