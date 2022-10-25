السودان: قطع خدمات الإنترنت في كافة أنحاء البلاد تزامنا مع الذكرى الأولى للانقلاب

تم التخطيط لاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات، بما في ذلك مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم

قُطع الاتصال بالإنترنت، اليوم الثلاثاء، "في كافة أنحاء السودان"، تزامنا مع دعوة "أنصار الديموقراطية" إلى تظاهرات في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري(25 أكتوبر/تشرين الأول) الذي أطاح بالمرحلة الانتقالية، حسبما أفاد موقع "نتبلوكس" (Netblocks) الذي يرصد الشبكة الإلكترونية.

وكانت لجان المقاومة وقوى سياسية أخرى في تجمع قوى الحرية والتغيير، قد دعت إلى الخروج في مظاهرات مليونية، اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر/ تشرين الأول، للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر عن السلطة"

وتأتي المظاهرات في الذكرى الأولى للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم وحلّ بموجبها مؤسسات الحكم المدني والحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

ولاحظ صحافيون في وكالة فرانس برس قطع الاتصال بالشبكة بينما انتشرت القوات الأمنية على الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها وعلى طرقها الرئيسية.

ومن جهتها ذكرت وكالة رويترز ومستخدمون آخرون إن خدمات الإنترنت مقطوعة في السودان، اليوم الثلاثاء، قبل احتجاجات في الذكرى الأولى لانقلاب أوقف التحول الديمقراطي.

وتم التخطيط لاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات، بما في ذلك مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وكانت السلطات السودانية، قد أفادت بارتفاع ضحايا الاقتتال العرقي جنوبي البلاد إلى 200 شخص، اثر اندلعت مواجهات عنيفة بين عرقيتي الهاوسا والبارتا بسبب خلافات حول الأراضي.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود، الماحي عبد العزيز الأمين، إن "حوالى 200 شخص قتلوا" في ثلاث قرى "وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن.