وضع مغني الراب المغربي"طوطو" تحت الحراسة النظرية

يشتبه في "طوطو" "بالترويج لاستهلاك المخدرات" فضلا عن "القذف" على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتما

وضعت الشرطة القضائية بمدينة في المغرب، الفنان طه فحصي المعروف ب "الكراندي طوطو"، رهن تدابير الحراسة النظرية.

ويواجه "طوطو" خمس شكايات ضده، الأولى من الصحفي محمد تيجيني، بالإضافة إلى الفنان عبد الوهاب الدكالي، وعبد الله عصامي، ومولاي أحمد العلوي، بالإضافة إلى أحد رجال الأمن الذي كان يتولى تدبير السير والجولان بالبيضاء.

و سبق للمصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أن منعت طه فحصي من مغادرة التراب الوطني، لإحياء حفل فني بإحدى الدول الأوروبية.

وكان مغني الراب "طوطو" الشهير في المغرب، قد قدم اعتذارا "لكل من انزعج" من تصريحات أثارت ضجة مؤخرا يقول فيها إنه يدخن الحشيشة، عشية الاستماع إليه من جانب الشرطة،وقال "أعتذر لكن من انزعج من كلامي بدءا بالسلطات والجمهور، ربما لم يفهموا ما كنت أريد أن أقول"، مضيفا "الراب له لغة خاصة ربما لم أستعملها في الوقت المناسب والمكان المناسب".

كان "الكراندي طوطو" قال في مؤتمر صحافي بمناسبة حفل بالرباط أواخر أيلول/سبتمبر "نعم أدخن الحشيشة وماذا بعد؟"، مؤكدا في جواب على سؤال لصحافي أن ذلك "لا يعني بالضرورة أنني أقدم قدوة سيئة" للشباب من جمهوره ليفعلوا مثله.

ومن جهته أكد عبد الفتاح زهراش محامي المغني أن الأخير منع من السفر خارج المغرب الخميس المنصرم، واستدعي للمثول أمام الشرطة الاثنين بالدارالبيضاء. وأضاف "سمعنا عن شكوى ضده لكننا لا نزال نجهل أسباب استدعائه" من طرف الشرطة.

في سياق هذه الضجة، تقدم صحافي مغربي بشكوى ضد "الكراندي طوطو" يتهمه فيها "بالترويج لاستهلاك المخدرات" فضلا عن "القذف" على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أوضح محاميه محمد كروط لوكالة فرانس برس.