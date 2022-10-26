مجلس الأمن يعقد غدا الخميس اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة "مينورسو" في الصحراء

أوصى غوتيريش في تقريره بأن “يمدد” مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة أخرى, حتى عام 2023

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، غدا الخميس، اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويأتي اجتماع الخميس في إطار الجلسات الأربع للمجلس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بشأن ملف الصحراء وتم بالفعل تنظيم ثلاث جلسات عمل في 3 و10 و17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكان مجلس الأمن قد توصل بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء، والذي تم نشره في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أوصى غوتيريش في تقريره بأن “يمدد” مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة أخرى, حتى عام 2023

وكان رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قد استنكر التقرير الذي قدمه الأمين العام الأممي، "الصمت المتواطئ وغير المبرر للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها الذي لا مبرر له عن تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية وعدم محاسبة المملكة المغربية على عواقب انتهاكها الموثَّق لوقف إطلاق النار الذي دام قرابة 30 عاما".

كما انتقد غالي إشارة التقرير "إلى تغير موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقضية الصحراء "، وفتح عدة بلدان قنصليات عامة في الصحراء، دون الإشارة إلى "الحكم الصادر في 29 سبتمبر/أيلول من عام 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي".

وقال غالي إن "التقرير لا يذكر ولا يعترف بالجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو تجاه المينورسو"، وتابع أنه "من الواضح أن الإشارة إلى "الشريط العازل" و "انتهاك مركز المنطقة المجردة من السلاح" و "حرية حركة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو" و "القوافل البرية" تعطي انطباعا بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تتعامل مع الوضع على الأرض في الصحراء الغربية وكأن شيئا لم يحدث. وهذا أمر غير مقبول ومضلل أيضا".