مجلس الأمن: رسميا تجديد ولاية “المينورسو” لعام إضافي في الصحراء

بتأييد 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما كينيا وروسيا، في وقت لم يعارض القرار أي أحد .

صادق مجلس الأمن، اليوم الخميس، رسميا على قرار ( 2554) تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، في الصحراء بتأييد 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما كينيا وروسيا، في وقت لم يعارض القرار أي أحد .

وجرى التصويت على القرار 2554، الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القلم فيه، بالأغلبية، والذي يأتي في أعقاب نقاشات بمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء خلف أبواب مغلقة، دامت 10 عشرة أيام.

وبهذا التصويت أعاد مجلس الأمن مجددا التأكيد على مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها "أساس جاد وموثوق لحل ينهي النزاع على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن".

كما أكد أعضاء المجلس دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديميستورا، ل"إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق".

وكان المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا قد تحدث أمام مجلس الأمن الدولي لشرح نتائج عمله بعد عام من توليه المنصب، خلفا لهورست كولر.