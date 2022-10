بعد احتجاج المغرب: قناة"سكاي نيوز عربية" تقيل مراسلها في واشنطن الجزائري رضا بوشفرة

أكدت مصادر من داخل قناة "سكاي نيوز" الإماراتية، أنّ إدارة القناة أقالت، صباح اليوم الجمعة، مراسلها في واشنطن، الجزائري رضا بوشفرة، بعد احتجاج المغرب عن طبيعة الأسئلته "الاستفزازاية" التي لا تتماشى مع الخط التحريري للقناة.

وأكدت مصادر رسمية من داخل القناة لموقع "الصحيفة" المغربية أن الجدل الذي أثاره مراسلها في واشنطن، الجزائري رضا بوشفرة، وطبيعة أسئلته "الاستفزازاية" التي لا تتماشى مع الخط التحريري للقناة، ولا للدولة المُمَوِلة لها (الإمارات) والتي تدعم مغربية الصحراء، كان سببا مباشرا في طرد المراسل الذي "خرج عن طبيعة عمله". حسب وصف المصدر.

وأكد ذات المصدر، أن القناة تلقت أمس الخميس، رسالة احتجاج من السلطات المغربية بخصوص طبيعة ما وصفتها بـ"الاستفزازات" التي قام بها مراسل "سكاي نيوز عربية" الإماراتية في واشنطن، عند طرحه للأسئلة المتعلق بالقرار الأممي الخاص بالصحراء على السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الخميس في الندوة الصحافية التي عقدها هلال عقب تصويت مجلس الأمن على القرار الأممي رقم 2654 بتمديد مهمة المينورسو في الصحراء.

وكان الصحافي الجزائري، ومراسل قناة "سكاي نيوز عربية" قد طرح العديد من الأسئلة على السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء، أمس الخميس، وهي الأسئلة التي تمحورت حول "الاتهامات التي يكيلها المغرب للجزائر دون غيرها في قضية دعم جبهة البوليساريو" وكذا عن "أن الجبهة هي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وأن العديد من الدول تعترف بها وليست الجزائر فقط"، وهو ما رد عليه السفير المغربي بالقول إن "الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليساريو وسلَّحتها ودعمتها دبلوماسيا، وخلال السنة الجارية وحدها خصصت 6 ملايين دولار للوبيينغ (جماعات الضغط) من أجل البوليساريو"، وأضاف "من أين تأتي شرذمة البوليساريو بأسلحتها، من تندوف، وأين توجد الجمهورية المزعومة، في تندوف، ومن يؤدي ثمن تذاكرهم وفنادقهم وأسفارهم وحتى سجائرهم، إنها الجزائر"، وتابع هلال "الجزائر هي التي خلقت البوليساريو وهي التي تمولها وتدافع عنها".

وبدا السفير المغربي غاضبا من أسئلة قناة تابعة لدولة تدعم مغربية الصحراء ولديها قنصلية في مدينة العيون، وهو ما ترجمته السلطات المغربية باحتجاج على القناة التابعة لإمارة أبوظبي، وأفضى إلى طرد مراسلها في واشنطن، صباح اليوم، بشكل رسمي.