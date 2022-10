القمة العربية: المغرب يحتج على "خريطة بدون صحراء"، وناصر بورطة يؤكد أن "الاستفزازات تنذر القمة العربية بالفشل"

احتج الوفد المغربي بالجزائر، الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، أمس السبت، على بتر قناة جزائرية للصحراء من خريطة المملكة المغربية، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.

ومن جانبها، سارعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى نفي عبر بيان رسمي، أن "يكون لها شركاء إعلاميين في تغطية القمة العربية، 31"، مشددة على "عدم وجود صلة لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة"، حسب موقع هسبريس المغربي.

وقامت قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تفصل المغرب عن الصحراء مما أثار تحفظ الوفد المغربي.