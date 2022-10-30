القمة العربية: المغرب يحتج على "خريطة بدون صحراء"، وناصر بورطة يؤكد أن "الاستفزازات تنذر القمة العربية بالفشل"

بوريطة "التلاعب بالقواعد وعدم احترام الأعراف والبروتوكولات يؤديان إلى الفشل (فشل القمة العربية)".

احتج الوفد المغربي بالجزائر، الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، أمس السبت، على بتر قناة جزائرية للصحراء من خريطة المملكة المغربية، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.

ومن جانبها، سارعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى نفي عبر بيان رسمي، أن "يكون لها شركاء إعلاميين في تغطية القمة العربية، 31"، مشددة على "عدم وجود صلة لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة"، حسب موقع هسبريس المغربي.

وقامت قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تفصل المغرب عن الصحراء مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

https://twitter.com/i/web/status/1586476032261246976 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أول تصريح له حول ما حصل، أن "التلاعب بالقواعد وعدم احترام الأعراف والبروتوكولات يؤديان إلى الفشل (فشل القمة العربية)".

وأضاف وزير الخارجية المغربي، أنه "يمكن للقمة أن تنجح إذا تجاوزنا الخلافات الجانبية، وتجاوزنا الاستفزازات التي لا حاجة منها، وإذا البلد المضيف تعامل وفق القواعد التي تحكم القمم، سواء من الناحية البروتوكولية أو الأعراف".

FETHI BELAID / AFP وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في 29 أكتوبر 2022 في العاصمة الجزائرية الجزائر

وحتى كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي رد رسمي من الجزائر، على ما حدث.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر دبلوماسي مغربي رفيع، أنه "ارتكبت في حق الوفد المغربي المشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية خروقات بروتوكولية وتنظيمية متنافية مع الأعراف الدبلوماسية والممارسات المعمول بها في الاجتماعات التي تلتئم في إطار جامعة الدول العربية، بدءا بالتقصير في استقباله بالمطار"

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية لوزير مغربي إلى الجزائر عقب قطع العلاقات بين البلدين بقرار من الجزائر العام الماضي.

وكانت العلاقات الثنائية بين البلدين قد تدهورت بعد أن أعلنت الجزائر في أغسطس/آب من العام الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها. وردت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار، ورفضت ما وصفته بـ "المبررات الزائفة".