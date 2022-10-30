الصومال : ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى 100 قتيل

قال حسن شيخ محمود إثر تفقّده موقع الهجوم "حتّى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح"

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأحد، أن عدد قتلى هجوم بسيّارتَين مفخّختَين عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصوماليّة مقديشو ارتفع إلى 100 .

وقال حسن شيخ محمود إثر تفقّده موقع الهجوم "حتّى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح"، مشيرًا إلى أنّ "عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع".

وكانت قد انفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو، أمس السبت، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية، وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.

Hassan Ali ELMI / AFP شخصان يحملان سلة بعد هجوم بسيارة مفخخة استهدف وزارة التربية والتعليم في مقديشو في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022.

وسبق أن انفجرت شاحنة مفخخة في المكان نفسه في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2017 ما أدى إلى مقتل 512 شخصا وإصابة أكثر من 290.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الصومالي "التاريخ يعيد نفسه لقد وقع الهجوم في المكان نفسه وطال اناسا أبرياء أيضا"، وأضاف "باذن الله لن يتمكنوا من شن هجوم آخر في منطقة زوبي" في إشارة إلى حركة الشباب الإسلامية.

وتحاول هذه الحركة الإطاحة بالحكومة الهشة المدعومة من الخارج منذ 15 سنة تقريبا، وقد اضطر مقاتلوها إلى الانسحاب من العاصمة الصومالية العام 2011 إلا أن الحركة لا تزال تسطير على اجزاء واسعة من الأرياف وتواصل شن هجمات قاتلة على أهداف مدنية وعسكرية.