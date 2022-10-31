قبيل يوم من انطلاق القمة العربية في الجزائر: العاهل المغربي يعلن عدم حضوره

غياب قادة الدول الذين تعتبرهم الرباط مقربين منها (السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، مصر...)

قبيل يوم واحد من انطلاق القمة العربية، أفادت مجلة جون أفريك، بأن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أبلغ بشكل رسمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن العاهل المغربي قرر إلغاء مشاركته في القمة، التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر/تشرين الثاني

وأشارت المجلة إلى أن الوفد المغربي الذي كان من المفترض أن يحضر لزيارة الملك غادر الجزائر اليوم الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الساعة 11 صباحا، وتابعت أن المغرب سيكون ممثلا في هذه القمة بوزير الخارجية ناصر بوريطة.

وسبق للمجلة ذاتها، أن أكدت أن الملك محمد السادس كان يخطط للمشاركة في القمة، رفقة ولي عهده الأمير مولاي الحسن، بعدما تسلم دعوة المشاركة في 27 سبتمبر/أيلول المنصرم

وبحسب المصدر ذاته، فإن المغرب اعتبر أن السلطات الجزائرية، عاملت ناصر بوريطة والوفد المرافق له بطريقة غير دبلوماسية، كما أن المملكة لم تتقبل استمرار الهجمات الإعلامية الجزائرية عليها، وساهم أيضا غياب قادة الدول الذين تعتبرهم الرباط مقربين منها (السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، مصر...)، من هذه القمة، في عدم حضور الملك.

وكان الوفد المغربي بالجزائر، الذي شارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، السبت المنصرم قد احتج على بتر قناة جزائرية للصحراء من خريطة المملكة المغربية، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.

ومن جانبها، سارعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى نفي عبر بيان رسمي، أن "يكون لها شركاء إعلاميين في تغطية القمة العربية، 31"، مشددة على "عدم وجود صلة لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة"، حسب موقع هسبريس المغربي.