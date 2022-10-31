السلطات الجزائرية تمنع الإعلاميين المغاربية من تغطية أشغال القمة العربية

الوفد الإعلامي المغربي فوجئ"بوجود تعليمات أمنية تقضي برفض منح الإعتماد المطلوب لأي صحفي مغربي"

عملت السلطان الجزائرية على تجريد الوفد الإعلامي المغربي (للقناة الأولى والثانية) الذي على "تجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم وهواتفهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كسياح فقط" وأرغمتهم في ما بعد على مغادرة أراضيها، عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية.

وكانت السلطات الجزائرية قد"رفضت دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر"، واضطر إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبه المهني، قبل أن يتعرض إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي".

ومن جهتها أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، استفزازات السلطات الجزائرية تجاه الإعلاميين المغاربة،وأوضحت أن "الصحافيون العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تعرضوا لاستفزازات ممنهجة بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بحيث تم احتجازهم لمدة تجاوزت الست ساعات، فور وصولهم".

وأضافت أن هذا "الاحتجاز المدان" ترافق "مع التحقيق الأمني، قبل السماح لهم بدخول التراب الجزائري، باعتبارهم أفراد عاديين فقط، مجردين من هويتهم المهنية التي على أساسها ذهبوا إلى الجزائر، من أجل تغطية أشغال القمة العربية"

وفي السياق قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في المغرب إنها تابعت "بالكثير من الغضب والإستنكار ما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي، الذي سافر إلى الجزائر لتغطية القمة العربية، والتعامل غير القانوني من طرف السلطات الجزائرية في حقه".

وقالت إن "ما حدث هذه المرة مع أطقم القناتين التلفزيونيتين المغربيتين الأولى والثانية، لم يكن السلوك الأول من نوعه من لدن السلطات الجزائرية تجاه الصحفيين المغاربة، ولكنه تكرر أكثر من مرة أثناء تغطية أي حدث يقام بالجزائر"

وأضافت "لقد نقل الزملاء من بعثتي القناتين ما جرى لهم في الجزائر مع الأجهزة الأمنية هناك، وحجم التضييق والمعاملة غير اللائقة، والمنع العملي من القيام بواجبهم المهني، وهو ما يؤكد استهدافهم عن قصد، ويعبر عن تخلي السلطات الجزائرية عن كل التزاماتها التنظيمية والتعاقدية باعتبارها البلد المستضيف للقمة العربية، علاوة على كون مثل هذا السلوك الأخرق يعتبر ضربا لحرية الصحافة ولحق وسائل الإعلام في أداء مهمتها بحرية واستقلالية".

في ما أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بدوره بيانا، أن الوفد الإعلامي المغربي فوجئ"بوجود تعليمات أمنية تقضي برفض منح الإعتماد المطلوب لأي صحفي مغربي، فما كان من أعضاء الوفد المغربي إلا مغادرة التراب الجزائري فى أول رحلة عائدين إلى المغرب".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد قال، اليوم الإثنين، إنه أبلغ بشكل رسمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن العاهل المغربي قرر إلغاء مشاركته في القمة العربية"لاعتبارات إقليمية"، التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر/تشرين الثاني.