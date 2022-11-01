جماعة حقوقية تؤكد أن الأمن المصري يعتقل العشرات قبل قمة كوب27 للمناخ

أكد شهود عيان زيادة في عمليات التفتيش المفاجئة، والتي يقوم بها ضباط أمن بالزي المدني

أكدت جماعة حقوقية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت ما يقرب من 70 شخصا على خلفية دعوات إلى احتجاجات تزامنا مع قمة المناخ (كوب27)، كما احتجزت السلطات نشطا هنديا لفترة وجيزة بعد أن انطلق في مسيرة احتجاجية من القاهرة.

وقال المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، إنه "حتى يوم الاثنين الماضي، تم اعتقال ما لا يقل عن 67 شخصا في القاهرة ومدن أخرى على مدار الأيام القليلة السابقة، حيث مثلوا أمام نيابة أمن الدولة فيما يتعلق بالدعوات للاحتجاجات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني".

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد احتُجز بعضهم بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة بعد نشر محتوى على أحد الصفحات على فيسبوك التي تدعو إلى التظاهر

وأكد شهود عيان زيادة في عمليات التفتيش المفاجئة، والتي يقوم بها ضباط أمن بالزي المدني، حيث يقومون بفحص الهواتف المحمولة للمشاة وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات قد احتجزت الناشط الهندي أجيت راجاجوبال، الأحد الماضي، طوال الليل في القاهرة، بعد أن انطلق منفردا في مسيرة احتجاجية للتوعية بالعدالة المناخية، وكان يخطط للسير عدة مئات من الكيلومترات على الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ.

وقال راجاجوبال إنه "تم استجوابه لعدة ساعات حول أسباب وجوده في مصر وعن حمله لملصق مطبوع يوضح طريق مسيرته والهدف منها، وأكد "أوضحت لهم أنني لا أريد إضافة أي بصمة كربونية لمصر، ولهذا أقوم بالسير على قدمي".

وتابع راجاجوبال أنه "لا يزال يحاول الحصول على اعتماد لحضور مؤتمر كوب27 بعد إطلاق سراحه يوم الاثنين، لكنه لا ينوي استئناف مسيرته"

ومن المقرر انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.