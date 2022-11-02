العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار وتطبيع العلاقات بين البلدين"

سبق لمحمد السادس، في أكثر من مناسبة، أن دعا عبد المجيد تبون إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب "من أجل الحوار بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر" وسبق لمحمد السادس، في أكثر من مناسبة، أن دعا عبد المجيد تبون إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان العاهل المغربي قد ألغى مشاركته في القمة العربية، التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/تشر الثاني، ووفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة “فرانس برس"أوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، لكن الوفد المغربي "لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة"، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه "لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة".

وأشارت بوريطة إلى أن الوفد المغربي الذي كان من المفترض أن يحضر لزيارة الملك غادر الجزائر، الاثنين المنصرم، على الساعة 11 صباحا، وكشف بوريطة أن الوفد الإعلامي المغربي الذي وصل للجزائر عاد ثلثا أعضائه من المطار لسبب غير واضح، وأضاف أن "الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في حوار مع قناة "العربية"، الاثنين المنصرم، عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم الأربعاء "فرصة ضائعة”

وتشهد العلاقات توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزء لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. وزاد التوتر عندما أعلنت الجزائر في آب/أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة إياها "بارتكاب أعمال عدائية (...) منذ استقلال الجزائر" في 1962. وأعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة". كما اعتبرت الجزائر أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، برعاية أميركية، موجه ضدها، وقد تضمن التطبيع أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، أواخر عام 2020