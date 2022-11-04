المغرب: وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن انطلاق مشاريع إسرائيلية وأمريكية في صناعة الطيران بالبلاد

مشروع إنشاء منظومة صناعية للتوريد مع الرائد الأمريكي سيسمح بتحقيق مليار دولار وإحداث 800 منصب شغل

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، أهم المشاريع المنجزة خلال عام 2022 في صناعة الطيران، يشمل مشروع إنشاء منظومة صناعية للتوريد مع الرائد الأمريكي Collins Aerospace والذي سيسمح بتحقيق تأثير اقتصادي تراكمي يبلغ مليار دولار على مدى عشر سنوات وإحداث 800 منصب شغل مباشر،

واشارت الوزارة إلى مشروع إنتاج أجزاء هيكلية كبيرة على صفائح الألمنيوم بمبلغ استثماري قدره 132.3 مليون درهم، سيسمح بإحداث 55 منصب شغل مباشر ، والذي وقع بتاريخ 21 يونيو/حزيران المنصرم.

بالاضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إنتاج متخصصة في التصميمات الداخلية كمقصورة الطائرة مع الشركة الكندية Gal Aerospace ضمن منظومة Boeing وذلك باستثمار قدره 12 مليون دولار سيسمح بإحداث 240 منصب شغل مباشر، بتاريخ 19 يوليوز/تموز المنصرم.

وتم تسليم أول جزء من Midfuse A220 من قبل شركة Aerosystems لفائدة المصنع Airbus إلى جانب افتتاح توسعة مصنع Safron nacelles Morocco، بتاريخ 27 يونيو/جزيران المنصرم، وافتتاح توسعة المصنع المخصص لتصنيع أجزاء موجهة للطائرات A320 NEo pearl 700 من نفس الشهر.

وفي سياق المشاريع المتعلقة بصناعة الطيران والتي أعلنتها الوزارة، افتتاح مصنع شركة SATT والتي تعد أول شركة مغربية تعمل في المعالجة الحرارية، وهي شركة رائدة في سلسلة القيمة المحلية بتاريخ 14 سبتمبر/ايلول المنصرم، وافتتاح مصنع جديد ADIMA من أجل إنتاج أجزاء المحرك بتاريخ 15 مارس/اذار المنصرم.

وكان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال بلخير فاروق، قد شارك شهر سبتمبر/ايلول المنصرم في مؤتمر دولي، ينظمه الجيش الإسرائيلي، حول التجديد والتحديث العسكري الدولي، إلى جانب العشرات من قادة جيوش العالم من بينهم قادة جيوش عربية الذي ستنطلق فعالياته من 12 سبتمبر/أيلول الجاري إلى غاية 15 منه.

وكان المغرب قد تعاقد مع مجموعة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، من نوع هاروب، والمعروفة أيضا باسم الطائرات بدون طيار "كاميكازي"يبلغ مداها إلى 1000 كلم، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات، وهي قادرة على الإمساك بالهدف والغوص والانفجار عليه.