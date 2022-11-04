المغرب: افتتاح أول كنيس يهودي داخل حرم جامعة محمد السادس بمدينة مراكش وهو الأول في العالم العربي

رئيس جمعية ميمونة:"من المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة”

افتُتح في المغرب أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، وهو ثمرة تعاون بين جمعية ميمونة واتحاد السفارديم الأمريكي، بحضور كبير الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة الإمارات إيلي عبادي.

وأشاد الحاخام إيلي عبادي بافتتاح الكنيس، "له دلالة على الاعتراف بيهود المغرب وبثقافتهم، مبرزا أنه سيحتضن، إلى جانب الصلاة، المحاضرات وأنشطة الطلاب والضيوف الراغبين في اكتشاف الثقافة اليهودية المغربية"

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وحظي تشييد الكنيس بدعم من إدارة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية ومن اتحاد يهود السفارديم الأميركي، كما حظي بمواكبة من جمعية ميمونة.

وقال مؤسس جمعية ميمونة المغربية المهدي بودرة، إن “افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش يأتي بعد عمل مشترك من جمعية ميمونة والاتحاد السفاردي الأمريكي”.وأضاف بودرة في تغريدة نشرها الثلاثاء المنصرم: “يعتبر هذا الكنيس الأول من نوعه في الجامعات العربية، ومن المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة”.

وأوضح المهدي بودرة أن "الكنيس يتسع لنحو 10 مصلين ويحتوي على كتب التوراة وعلى مخطوطات تاريخية مهداة من الطائفة اليهودية بمراكش وفاس، بحسب وكالة “ميديا لاين” الأميركية.

ومنذ إعلان المغرب وإسرائيل، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، كثف البلدان تعاونهما المشترك في شتى المجالات بوتيرة متسارعة.