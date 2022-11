المغرب: افتتاح أول كنيس يهودي داخل حرم جامعة محمد السادس بمدينة مراكش وهو الأول في العالم العربي

افتُتح في المغرب أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، وهو ثمرة تعاون بين جمعية ميمونة واتحاد السفارديم الأمريكي، بحضور كبير الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة الإمارات إيلي عبادي.

وأشاد الحاخام إيلي عبادي بافتتاح الكنيس، "له دلالة على الاعتراف بيهود المغرب وبثقافتهم، مبرزا أنه سيحتضن، إلى جانب الصلاة، المحاضرات وأنشطة الطلاب والضيوف الراغبين في اكتشاف الثقافة اليهودية المغربية"