تقرير: الرئيس الفرنسي أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي وطلب زيارة رسمية للمغرب

تفاعل العاهل المغربي مع الدعوة بشكل إيجابي وعبر عن ترحيبه بالرئيس الفرنسي واستعداده لاستقباله،

كشف موقع "أفريكا إنتيليجنس"، أن العاهل المغربي والرئيس ماكرون أجريا محادثة هاتفية، الثلاثاء المنصرم،وتطرقا خلاله إلى "سوء التفاهم الحاصل خلال الأسابيع المنصرمة بالإضافة إلى كون سفارتي البلدين بدون سفير منذ شهر أكتوبر المنصرم"، وأوضحت أن المكالمة استمرت لمدة 30 دقيقة.

وقال المصدر نفسه إن ماكرون أعرب للعاهل المغربي عن رغبته في القيام بزيارة رسمية للمغرب، مضيفة أن الملك تفاعل مع ذلك بشكل إيجابي وعبر عن ترحيبه بالرئيس الفرنسي واستعداده لاستقباله، مبرزة أنه لم يجر الاتفاق بين قائدي البلدين على موعد محدد، لكنها أوضحت أن الزيارة ستجري مبدئيا قبل نهاية عام 2022 أو في بداية عام 2023.

وذكر موقع"الصحيفة" المغربي، أن ذلك يأتي في ظل علاقة متوترة بين البلدين أدت إلى إلغاء زيارة للرئيس الفرنسي إلى المغرب كانت مقررة نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ، على الرغم من أنه هو نفسه الذي كان قد أعلن عنها في غشت خلال محادثة عابرة جرى توثيقها بالصوت والصورة مع مواطنين مغاربة مقيمين في فرنسا، مباشرة بعد عودته من الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر.

وكانت العلاقات المغربية الفرنسية، قد تأثرت بقرار باريس تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، ردا على ما اعتبرته رفض المملكة استقبال مواطنيها التي ترغب السلطات الفرنسية في ترحيلهم، وبرزت مظاهر هذه الأزمة من خلال نقل سفيرة فرنسا بالمملكة إلى بروكسيل في مهمة جديدة بالاتحاد الأوروبي.

وكانت سفيرة فرنسا لدى الرباط هيلين لو غال، قد أعلنت أن مهمتها في المغرب انتهت بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينها، وبعدها تعين الملك مؤخرا السفير المغربي لدى باريس محمد بن شعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار، جاء ذلك في ظل توتر في العلاقات المغربية الفرنسية، ظهرت مؤشراته من رفض تأشيرات لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.