العاهل المغربي: دفاعنا عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يخدم الحاضر والأجيال القادمة

العاهل المغربي "مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا مشروع تنموي واستراتيجي لكل دول غرب القارة الإفريقية"

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الأحد بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن توجه المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وقال الملك محمد السادس: "سيتم الشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الداخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية"، وأضاف : "وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يحرك المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يخلف آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة".

وتابع العاهل المغربي في خطابه: "وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من 6 آلاف هكتار بالداخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة"، وأوضح : "كما شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة".

وفي نفس السياق، قال الملك محمد السادس إن "مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا مشروع تنموي واستراتيجي لكل دول غرب القارة الإفريقية، وذلك لما يوفره من ضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية"، مشددا على أن الورش نفسه "مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة، ومشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة".

وفي 6 تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام يحيي المغاربة ذكرى المسيرة الخضراء، التي مكنت المملكة المغربية من إنهاء الوجود الاستعماري بأقاليمها الجنوبية.