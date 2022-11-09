الانتخابات التشريعية في تونس: قبول 1058طلب ترشح كقائمة نهائية رسمية وهو الأضعف منذ 2011

الهيئة العليا:"رفض 360 ملفا من أصل 1427، وتسجيل صفر ترشحات في 7 دوائر بالرغم من إيداع ملفات ترشح"

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، قبول 1058 طلب ترشحٍ للانتخابات التشريعية المرتقبة كقائمة نهائية رسمية، وهو الأضعف منذ 2011، ويعكس عزوفًا غير مسبوق عن المشاركة، مشيرة إلى أن عدة دوائر لم تسجل أي ترشح.

وقال رئيس الهيئةفاروق بوعسكر "تمّ تسجيل صفر ترشحات في 7 دوائر بالرغم من إيداع ملفات ترشح، ولكن بعد التثبت فيها قررت الهيئات الفرعية رفضها لانعدام الشروط أو لعدم استيفاء الوثائق أو التزكيات.. سجلنا ترشحا وحيدا في 10 دوائر انتخابية، وترشحان في 8 دوائر".

وأكدت اللجنة أنه تم رفض 360 ملفًا من أصل 1427، لعدم استيفاء الشروط القانونية وفق الهيئة، ومن بينها جمع التزكيات اللازمة.

ومن حهته قال عضو هيئة جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، إن "الأسباب التي أوصلت المشهد الانتخابي التونسي إلى هذا الفراغ، مرتبطة بطبيعة المسار السياسي الذي انتهجه الرئيس سعيّد بعد انقلاب 25 يوليو/ تموز وليس الشروط العبثية في القانون الانتخابي"وتابع، أن "الإجراءات التي نتجت عن تفرد سعيّد بالحكم، ارتدت تدريجيًا إلى عزوف كل الطبقة السياسية عن هذا المسار"

وأكد بن مبارك على أن"بعد أن كان الرئيس يحظى بتأييد جزء كبير من المشهد السياسي في البلاد، اليوم الأحزاب الكبرى، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، وتقريبًا كل المجتمع السياسي المنظم يقف ضد مسار قيس سعيّد وانقلابه" والأهم من مقاطعة الانتخابات، يشير بن مبارك "هو عدم الاعتراف مسبقًا بشرعيتها ونتائجها أو بالمؤسسات التي ستنبثق عنها، إذ لن يتم التعامل معها على أنها سلطة تمثل إرادة الشعب التونسي التي سرقت منه".