حصري لـ i24NEWS: المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يحتضن مسرحية "بستان السفارديم" من تأليف الرئيس الخامس لإسرائيل

تصف المسرحية الروابط الأسرية والاجتماعية في هذا الحي، وذلك عبر الاستفادة من الحكمة الشعبية التي توجه الحياة

يقدم المسرح الوطني الإسرائيلي"هبيما" يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و1 ديسمبر/كانون الأول الوشيبك، المسرحية الموسيقية "بستان السفارديم"من تأليف الرئيس الخامس لإسرائيل إسحاق نافون، على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

ولهذه الغاية عقدت جمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية ندوة صحفية، اليوم الخميس، في الساعة الخامسة بتوقيت القدس بالمسرح الوطني محمد الخامس في الرباط.

تعرض المسرحية الموسيقية من طرف جمعية أصدقاء الثقافة اليهودية المغربية (AJM) بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، ووزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، وبتعاون مع مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط الرباط،

المسرحية الموسيقية من إخراج تسادي تسرفاتي، ولعب أدوارها الممثلون طال موسيري وروني دلومي وهاني نحمياس، وترتكز المسرحية على ألحان من "مختارات الصلوات اليهودية-الإسبانية" و"كتاب الرومانسيين" لإسحق ليفي، وتتحدث أحداثها عن حياة حي يهودي سفاردي بالقدس في أوائل القرن العشرين، من خلال محن عائلة كاستل.

وتصف المسرحية الروابط الأسرية والاجتماعية في هذا الحي، وذلك عبر الاستفادة من الحكمة الشعبية التي توجه الحياة اليومية للشخصيات المأخوذة من التراث الشعبي لهذا المجتمع، والمستمدة من الجذور المغربية والسفاردية للمؤلف. كما يستحضر هذا العرض المسرحي، أغاني الحب والألم والفرح، والروايات الرومانسية التي صمدت أمام تقلبات الزمن ولا تزال تغنَّى إلى اليوم، بعاطفة وحنين، في الشتات المغربي والسفاردي.

ويعتبرمؤلف المسرحية إسحاق نافون الرئيس الخامس لإسرائيل من 19 أبريل/نيسان 1978 إلى 5 مايو/أيار 1983. وهو يهودي سفاردي مغربي، ولد في القدس يوم 19 أبريل/نيسان 1921 وتوفي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. انتقلت عائلة والده إلى القدس في القرن السابع عشر، وجاءت عائلة والدته المغربية إلى المدينة نفسها منذ سنة 1884. وبوصفه شخصية ثرية اشتغلت بالتدريس والسياسة، وبصمت على مسار متميز في حياتها، أراد نافون أن يكون رجلَ حوارٍ بين الشعوب والثقافات.

وبحسب الورقة التعريفية بالمسرح الوطني الإسرائيلي "هبيما"وردت في البيان/ يعتبر"هبيما" واحداً من المسارح الأولى التي جمعت ريبيرتوارها باللغة العبرية. وتعني كلمة "Ha-bimah" في اللغة العبرية الحديثة "المسرح"، غيرَ أن كلمة "bimah" تدل كذلك على المنصة المركزية لترتيل التوراة في الكنيس اليهودي.

ويعود تأسيس "هبيما" إلى عام 1917 في موسكو على يد ناحوم زيماش، قبل انتقاله إلى تل أبيب عام 1931، واعتبارا من عاك 1958 أصبح رسميًا هو المسرح الوطني لإسرائيل، وذلك إثر إحراز فرقته على جائزة مسرح إسرائيل.

ويعد "هبيما" اليوم، مؤسسة مؤثرة ومحترمة، لتوفره على 80 ممثلا و120 مستخدَما، وإنتاجه لاثنَي عشر عملا مسرحيا جديدا، وتقديمه لــ 1500 عرض مسرحي في العام، ويتعدى جمهوره 400 ألف متفرج في تل أبيب ومختلف أرجاء إسرائيل.