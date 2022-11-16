إسرائيل تعرب عن استعدادها لتقاسم التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتحلية المياه مع المغرب

حسن كعبية"إسرائيل تستطيع العمل مع المغرب في مجالات التكنولوجيا والنقل والبنى التحتية وتحلية المياه"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، إن "العمل المناخي يوفر فرصا واعدة ومهمة لتعزيز التعاون بين المغرب وإسرائيل، بالنظر لتشابه الانشغالات المتعلقة بالتغيرات المناخية بين البلدين"، مبرزا أن "إسرائيل تمتلك "تكنولوجيا متقدمة في مجالات لها ارتباط وثيق بالعمل المناخي

وأشار حسن كعبية إلى أن "إسرائيل تستطيع العمل مع المغرب في مجالات التكنولوجيا والنقل والبنى التحتية وتحلية المياه" وعلى استعداد لتتقاسمها مع دول المنطقة، من ضمنها المغرب، داعيا دول المنطقة إلى "العمل معا من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومواجهة آثاره"، لافتا إلى أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدا جماعيا منسقا وتشاركيا تنخرط فيه كافة الأطراف"

وعبرت إسرائيل عن استعدادها لتقاسم التكنولوجيا المتعلقة بالمياه مع المغرب، وهو الأمر الذي يأتي بعد أسابيع من دعوة الملك محمد السادس إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة، وخصوصا القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها مستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة في هذا المجال للمملكة.

وذكر المتحدث الإسرائيلي من جهة أخرى بأن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل اعطى نفسا جديدا للسلام ، مذكرا بأن إسرائيل تأوي نحو مليون من اليهود المنحذرين من أصول مغربية، ما زالت تربطهم ببلدهم الأم روابط تاريخية ووجدانية عميقة.

وفي نفس السياق، قال المبعوث الإسرائيلي الخاص لقضايا المناخ والتغيرات المناخة بوزارة الخارجية الاسرائيلية جدعون بحار، إن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يكتسي أهمية كبيرة، معبرا عن الامل في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى حلول عملية للتصدي لقضايا تغير المناخ.

وعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين المغرب واسرائيل في مجالات البحث العلمي والطاقة والتكنولوجيا ، داعيا القطاع الخاص بالبلدين للانخراط في هذه الدينامية التي فتحت آفاقا واعدة للتعاون الثنائي.

جاءت تصريحت كعبية في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر "كوب 27" الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ المصرية، .