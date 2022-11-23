البرلمان الإسباني يصادق بالأغلبية على منح مساعدات لسكان مخيمات تندوف بقيمة 7 ملايين يورو خلال العام الوشيك

صادق البرلمان بغالبية الكتل البرلمانية، بما في ذلك الحزب الشعبي، باستثناء الاشتراكيين، واليسار الجمهوري

وافق البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على رفع المساعدات الإنسانية التي تمنحها الحكومة لسكان مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو خلال العام الوشيك بقيمة 7 ملايين يورو، وسيوجه المبلغ لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشراء الغذاء والدواء، في المقابل فإن عملية توزيع المساعدات تبقى في يد البوليساريو.

جاء قرار البرلمان الإسباني بعد تعديل مشروع قانون المالية لعام 2023، لزيادة مساعدة الحكومة الإسبانية للبوليساريو، بناء على مبادرة تقدم بها حزب الباسك الوطني.

وصادق البرلمان بغالبية الكتل البرلمانية، بما في ذلك الحزب الشعبي، باستثناء الاشتراكيين، واليسار الجمهوري الكاتالوني اللذين صوتا ضد القرار، بالرغم من أن الانفصاليين الكاتالونيين معروفين بقربهم من البوليساريو. من ناحية أخرى، اختار حزب فوكس الامتناع عن التصويت.

وفي السياق كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد قال في قوت سابق، إن "الحكومة الإسبانية هي أول مانح دولي للمساعدات الإنسانية لصالح سكان مخيمات تندوف التي يبلغ عددها 17 منطقة، ميزانيات كبيرة سنويًا لسكان المخيمات"