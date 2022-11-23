العاهل المغربي يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة: "لا تسوية لملف الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي والوحدة الترابية"

جدد الملك دعم جهود ستافان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، ولبعثة المينورسو لمراقبة وقف النار

أكد العاهل المغربي، في بيان أصدره الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن"لا تسوية لملف الصحراء إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي والوحدة الترابية للمملكة"، كما جدد محمد السادس دعم جهود ستافان دي ميستورا من أجل قيادة المسلسل السياسي، وكذا لبعثة المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في خلال استقبال العاهل المغربي، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. حيث تم التطرق لضقية الصحراء التي كانت موضوعا رئيسا لهذا اللقاء، على ضوء القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 أكتوبر 2022.

ومن جهته أعرب أنطونيو غوتيريس،"عن امتنانه لنجاح المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي انعقد بفاس خلال يومي 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشيدا باعتماد "إعلان فاس" الذي اشاد بأهمية "مساهمة الشباب، ولاسيما الأفارقة في النقاشات التي شهدها منتدى فاس، مشيدين بالتزام هؤلاء الشباب بتقديم النموذج من خلال الانخراط في أنشطة المنتدى ذات الصلة بالإعلام والتعليم والهجرة"

كما أشاد غوتيريس بالالتزام الدائم للعاهل المغربي من أجل النهوض بقيم الانفتاح، والتسامح، والحوار واحترام الاختلافات.منوها "بالمساهمة البناءة والثابتة للمملكة من أجل حفظ السلام وتوطيده، وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية وخاصة في القارة الإفريقية"

وافاد البيان إلى أن "الاستقبال جرى بحضور، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن الجانب الأممي ميغيل غراسا ، وعن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".