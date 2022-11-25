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الخارجية الإسبانية تعتزم عقد قمة أورومتوسطية تجمع 32 دولة والمغرب والجزائر وإسرائيل العام الوشيك

i24NEWS

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يحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعًا مع العاهل المغربي محمد السادس (وسط) كجزء من زيارته الرسمية في المغرب في القصر الملكي بالرباط.
Borja Puig de la BELLACASA / LA MONCLOA / AFPيحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعًا مع العاهل المغربي محمد السادس (وسط) كجزء من زيارته الرسمية في المغرب في القصر الملكي بالرباط.

"ستجمع القمة 27 دولة أوروبية ونظرائهم من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وإسرائيل وفلسطين والأردن"

أعلن وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس في برشلونة، أمس الخميس، أن "إسبانيا تعتزم عقد قمة أورومتوسطية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من عام 2023، بمشاركة 27 دولة أوروبية والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن".

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ومن جهتها نقلت صحيفة "إلباييس" عن مصادر دبلوماسية أن "القمة قد تعقد في نهاية العام الوشيك"، وبحسب ذات المصدر فإن "التحضير للقمة يتطلب عملاً دبلوماسياً مسبقاً مكثفا، لأنه ليس من السهل أن يجلس القادة الإسرائيليون والفلسطينيون، والمغاربة والجزائريون على طاولة واحدة".

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وجاء إعلان ألباريس على هامش المنتدى الوزاري السابع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي شاركت فيه وفود من 43 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومن الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

وشارك في الاجتماع رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة ، فيما أرسلت الجزائر  ممثلها في الاتحاد الأوروبي (كانت قد سحبت سفيرها من مدريد في مارس/آذار المنصرم).

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