تقرير: أربعة قتلى وأكثر من 10 جرحى في قصف بطائرة مسيرة مغربية على أهداف بمنطقة ميجك بالصحراء

مصادر: "من بين القتلى إثنان من جنسية موريتانية فيما قالت الجبهة إن القتلى والمصابين الآخرين عناصر صحراوية"

ذكرت مصادر تابعة لجبهة البوليساريو أن "القوات المسلحة المغربية، نفذت قصفا استهدف شاحنة بطائرة مسيرة على منطقة ميجك بالصحراء على مقربة من الحدود الموريتانية صباح الخميس، أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وأكثر من10 جرحى"

وأفادت موقع "الصحراوي" التابع لجبهة البوليبساريو أن "من بين القتلى إثنان من جنسية موريتانية" فيما أطلقت البوليساريو على القتلى والمصابين الآخرين من "عناصر صحراويين" مشيرة إلى أن "القصف استهدف شاحنات كانت بالمنطقة".

ووفق مصادر ميدانية، فإن القوات المغربية كثفت في الأيام الأخيرة من عمليات القصف في المناطق الصحراوية القريبة من الحدود الموريتانية، ضد أهداف مشكوك فيها، خاصة أن هذه المناطق كانت تعرف سابقا تسرب عناصر البوليساريو منها من أجل تنفيذ هجمات ضد القواعد العسكرية المغربية بالجدار الأمني الرملي.

وكانت السلطات الموريتانية قد حذّرت مواطنيها أكثر من مرة العام المنصرم، من الخروج خارج حدودها، تفاديا للتعرض للقصف الجوي أو أن يكون ضحية لمواجهات قتالية عسكرية بين ميليشيات جبهة "البوليساريو" والقوات المغربية، في ظل قيام العديد من الموريتانيين بدخول الصحراء للتنقيب عن الذهب.

وتهدف طلعات القصف التي تشنها القوات المسلحة المغربية بين الحين والأخر على مقربة من الحدود الموريتانية، إلى فرض السيطرة الكاملة على الحدود الموريتانية ومنع أي تسرب أو توغل لعناصر جبهة البوليساريو التي تنطلق من الحدود الجزائرية وبالقرب من الحدود الموريتانية من أجل الاقتراب من الجدار الأمني المغربي في الصحراء والقيام بعمليات القصف.

وكان مجلس الأمن قد صادف، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، رسميا على قرار ( 2554) تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، في الصحراء بتأييد 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما كينيا وروسيا، في ما اتهمت البوليساريو، في بيان، مجلس الأمن، بما وصفته بـ”التقاعس”، عن حل نزاع الصحراء، معتبرة أنها متمسكة بقرار التنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي اتخذته الجبهة المدعو من الجزائر، في نونبر 2020.