الصومال : مقتل 4 أشخاص إثر هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو

محمد ضاهر إن "المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار"

أعلن مسؤول أمني صومالي محمد ضاهر، اليوم الإثنين، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في حصار فندق فيلا روز الشهير في العاصمة مقديشو الذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية منذ الأحد الماضي.

وقال محمد ضاهر إن "المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار... حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص" من دون تحديد هوياتهم، وأضاف "أصيب الكثير من الأشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون".

بدوره، قال الناطق باسم الشرطة الوطنيّة صادق دوديش في بيان "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقا تجاريا في منطقة بوندير مساء (الأحد) وتحاول قوّات الأمن القضاء عليها".

وكان في ساعات الصباح الأولى من اليوم، لا يزال يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار حول هذا الفندق الذي يرتاده عادة البرلمانيون وكبار المسؤولين، ويقع على مسافة شوارع قليلة من مكاتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ومن جهتها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة متشدّدة مرتبطة بتنظيم القاعدة تُحاول إطاحة الحكومة المركزيّة الصوماليّة منذ 15 عاما.

ودانت قوّة الاتّحاد الإفريقي في الصومال (أتميس) الهجوم، مشيدة على تويتر بـ"قوّات الأمن الصوماليّة لردّها السريع تفاديا لسقوط مزيد من الضحايا وإلحاق الضرر بالممتلكات".

وكانت قد انفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو، نهاية الشهر المنصرم، وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية، وأدى الانفجاران إلى تحطم زجاج الأبنية المجاورة فيما تطايرت الشظايا وارتفعت سحب الدخان والغبار في الجو.