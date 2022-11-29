الجزائر: محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تطالب بأقصى العقوبات في حق 10 وزراء في حكومات بوتفليقة

"توقيع 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وخليفته عبد المالك سلال، مقابل 12 سنة حبسا "

طالب وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بأقصى العقوبات في حق 10 وزراء في حكومات بوتفليقة، "توقيع 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وخليفته عبد المالك سلال، مقابل 12 سنة حبسا نافذا ضد آخر وزير أول في حكومة النظام السابق، نور الدين بدوي".

وبحسب ما أورده موقع "الشروق " الجزائري، اليوم الثلاثاء، طالب ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير الأسبق للصناعة، الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب، بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، مع أوامر بالقبض الدولي عليه، و10 سنوات حبسا نافذا لوزير النقل والأشغال العمومية عمار غول، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لوزير الموارد المائية السابق حسين نسيب و15 سنة لخليفته في القطاع أرزقي براقي و10 سنوات حبسا نافذا لكل من وزيري البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون وعمار تو.

وإلى ذلك، التمست النيابة 5 سنوات حبسا نافذا لوزير المالية الأسبق محمد لوكال مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار لكل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.

ووجهت للمتهمين جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة وغيرها من التهم، تتعلق بإبرام صفقات في عدة مشاريع، على غرار مشروع إنجاز قناة جر للمياه الصالحة للشرب من سد بوهارون إلى ولاية باتنة، على مسافة حوالي 200 كلم، والذي تم إنجازه من طرف شركة”KOGC” للإخوة كونيناف، بغلاف مالي قدره 1280 مليار سنتيم، حيث أبرمت الصفقة من طرف اللجنة القطاعية برئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية، وتم منحه بالتراضي مع إضافة عدة ملاحق، إلى جانب عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، بسبب التسوية الودية لديون شركة” SARL MOBILINK” ، ناهيك عن المشاريع العديدة المتعلقة بـ”المياه” خاصة في ولاية قسنطينة.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد بدأ، أمس الإثنين، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وخلفيتيه عبد المالك سلال ونور الدين بدوي الى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة في قضية فساد.

وكان من المنتظر أن يمثل 3 وزراء أولين و5 وزراء في مختلف القطاعات إلى جانب ولاة جمهورية وإطارات في الدولة، الاثنين 21 نوفمبر 2022 أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها لكن المحاكمة تأجلت.

ويضم الملف الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين، والذين بلغ عددهم 8 وزراء، يتقدمهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، وخلفه عبد المالك سلال ثم نور الدين بدوي آخر رؤساء حكومات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.